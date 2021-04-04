Вместе делают куличи, красят яйца и встречают гостей. Пасха – день из жизни семьи, где воспитывают 11 детей

Новости Беларуси. Воскресение Христово. Католики, а их в нашей стране почти полтора миллиона человек, сегодня, 4 апреля, празднуют Пасху, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Христиан поздравил Президент, отметив, что только вместе, опираясь на христианские ценности, мы сможем справиться со всеми трудностями, прийти к счастью и процветанию. «Пусть свет пасхальных дней наполняет ваши сердца мудростью и надеждой», – добавил глава государства.

Традиционно католики преобладают среди верующих Гродненской области. Галина Буро узнала, какие куличи пекут на праздники, какие узоры украшают пасхальные яйца. Воскресение Христово – репортаж из западной области страны.

Артем Каменецкий:

Я делаю яйцо на палочке, я его разукрашиваю на Пасху. Я делаю яйцо, чтобы кому-нибудь подарить, например, маме или кому-нибудь еще. Несколько яиц делаю, чтобы подарить маме, папе, бабушке, дедушке.

Валерия Беликова:

Пожелание, чтобы все улыбались и мама была счастливая.

Вот, у нас целый уже букет!

Мария Найда, родитель-воспитатель:

Мы детский дом семейного типа. Детским домом не всегда хочется называть, просто дом семейного типа. У нас 11 деток сейчас на воспитании. Находится наш дом семейного типа в Гродно. Мы уже 14 лет детей воспитываем.

– И вот так делать красиво, чтобы изюм в середину спрятался. Хорошо?

– Хорошо, мамочка.

– Чтобы весь изюм спрятался.

– Чтобы его не было видно, да?

– Да.

У нас готов шоколадный пирог. Мы его потом украшаем все вместе. Это наш фирменный – бисквитно-шоколадный пирог. А это куличи на дрожжевом тесте, сдобные.

Мария Найда:

Праздник Пасхи у нас очень-очень важный. Мои родители всегда праздновали этот праздник. Эта традиция заложилась, ой, давно-давно – от бабушек, дедушек, родителей.

– Дети, а теперь будем красить яйца. Кто хочет яйца красить?

– Яяя!

Илья Каменецкий:

Соревнование, где берешь яйца и друг об друга бьешь. У кого целым осталось, тот выиграл, а у кого разбилось, тот проиграл.

Мария Найда:

Всей семьей всегда яйца красим, все принимают участие, все-все. Все любят это. Любят побольше яиц покрасить. Считаем – 100 яиц мы красим. На сегодняшний день 100 яиц мы отварили, чтобы каждому ребенку по паре яиц покрасить хотя бы. Потом можно их в салат пустить. Ну, хочется всем и разными красками покрасить, чтобы все попробовать.

Иван Найда, родитель-воспитатель:

Мы как родители должны им показать, что раньше даже шелухой луковой красили яйца, чтобы все равно отметить этот день особенно, чтобы счастье и радость были в каждом доме. Мы эти яйца занесем в костел, в костеле их освятят, и потом они будут за нашим праздничным столом.

Мы украшаем пирог, мы делаем узоры из «Эм-энд-Эмс».

Виктория Каменецкая:

Пасха – это праздник, день, в который воскрес Христос. Мы должны нести счастье в каждый дом и быть радостными в этот день.

Владимир Найда:

Сначала мы встаем утром, улыбаемся друг другу и говорим: «Христос воскрес!». А другие отвечают: «Воистину воскрес!». И так три раза. Дальше садимся за стол, произносим молитву и едим свенцоное. В этот день много приходит гостей.

Мария Найда:

Кроме этого, надо еще определенные меры: и сходить в костел, и до исповеди сходить.

– Дети, а на кого свенцоная вода попала?

– На меня!

– И на меня тоже!

Иван Найда:

В этот светлый праздник хотим всех поздравить и пожелать счастья, удачи, самое главное, здоровья, терпения, семейного благополучия.