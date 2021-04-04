Григорий Азарёнок – Ольге Хижинковой: тоже скоро выставишь на торги свою корону. А вот «Орден Иуды» – это уже навсегда

Новости Беларуси. Мятежники всегда стараются показать себя с наиболее красивой стороны, оставляя за скобками кровь, драки, преступления и злодеяния, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

У каждого бунта есть свое парадное лицо. В нашем случае это бывшая «Мисс Беларусь» Ольга Хижинкова. Одна из красивейших пресс-секретарей в белорусском футболе. Лицо некоторых брендов страны. В период кризиса быстро забыла все то доброе, что получила от государства, переобулась и встала по другую сторону баррикад. А сегодня – героиней рубрики «Орден Иуды» от Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. Любой мятеж по природе своей отвратителен. Он преисполнен исключительно перегаром, зловонием, бескультурьем, перхотью, маразмом, скудоумием, бранью и вшами. Но он сам пытается показать себя только с красивой, благородной стороны. И знамя бунта стараются дать в ручки миловидной куртизанки. Это подметил еще Делакруа своей знаменитой картиной.

Григорий Азаренок:

И сегодня мы поговорим об этом. Наш герой – Ольга Хижинкова. Витрина змагарства. За длинными ногами этой панночки и прячется трупного вида ведьма. А поможет нам сегодня еще один великий француз, Александр Дюма, и его, можно сказать, социологический труд «Девки, лоретки и куртизанки».

Григорий Азаренок:

Поскольку она любит шататься по митингам и приставать даже к честным журналистам, то по квалификации Дюма отнести ее можно к разряду «девки с бульваров». «Девки с бульваров должны быть отнесены ко второму разряду проституток. Как правило, это девушки свободные, сами себе хозяйки, живущие где-нибудь в меблированных комнатах и не обязанные отчетом никому, кроме санитарного управления. Этот класс – буржуазия проституции. У них нет особого языка, только несколько специфических слов». Ну, мы их знаем. «Живе» и прочая ересь.

Григорий Азаренок:

Непутевая Ольга до этого лета жила себе полностью обеспеченная, никаким трудом особым себя не утруждая. Что и говорить, моя родина, Лепельщина, щедро одарила мадам внешностью, а вот ум, честь и совесть достались другим уроженцам прекрасного северного края. Наездница, попытавшаяся лихо оседлать протестные массы, раньше не утруждала себя соблюдением ПДД и неоднократно попадалась. Что вы, правила, они не для принцесс. И все объясняет нам Дюма: «Есть среди них любительницы вышивать, делать подушечки или коврики, но такое бывает крайне редко. Леность – главный недостаток публичной девки». Григорий Азаренок:

А чем же мотивируются подобные барышни. Почему они предают свою родину и идут в ласковое услужение иностранным кардиналам? Классика дает ответы.

– Что вы хотите за вашу преданность?

– Деньги! Деньги, ваше Преосвященство, и титул! Титул, который я могла бы передать по наследству. Григорий Азаренок:

К слову, ученый труд Александра Дюма дает нам очень много своевременных ответов. Вот зачем, спросите вы, Тихановская завела себе Франака Вячорку? А вот, читаем. «У всех профессионалок имеется сердечный друг, который на языке полицейских протоколов именуется сутенером, а на языке рыночных торговок еще более выразительно».

Григорий Азаренок:

Есть и такие размышления. «Мужчины-содержанки имеют те же самые наклонности, те же самые недостатки и те же самые пороки, что и женщины, у которых мы позаимствовали определение, чтобы их обозначить. Они обманывают тех, кто им платит, тратят с другими любовниками деньги, устраивают им сцены ревности и бьют их в те вечера, когда им не приносят денег». И последнее блестящее наблюдение. «Первым классом были аутетриды. Они были тем же, чем баядерки в Индии и альмеи в Египте. Их звали в конце пира. Куртизанка Ламия, которой Афины и Фивы воздвигли по храму под именем Венеры-Ламии, была сначала флейтисткой». Дословная цитата.