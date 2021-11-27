«Вложить свою душу, сердце». Работники сельского хозяйства поздравили коллег с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Специальный выпуск программы «Центральный регион» на СТВ ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. От пастбища до упаковки. Узнаем все тонкости производства белорусских сыров. Какое молоко подходит сыроварам? Сколько времени нужно созреть элитному сыру и почему так популярна молочка Made in Belarus?

Каждый год в третье воскресенье ноября в нашей стране отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Одним словом, всех тех, благодаря кому у нас есть чем накрыть стол. Механизаторы, животноводы, хлеборобы, специалисты пищевой промышленности. В агросекторе они работают без выходных и праздников, чтобы сделать нашу жизнь лучше и вкуснее, а белорусские бренды узнаваемыми и любимыми даже далеко за пределами нашей страны.

Олеся Осинская, старший мастер производственного участка:

В связи с профессиональным праздником, Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, хочется поздравить всех своих коллег, работников, пожелать всем удачи, чтобы работа приносила только удовольствие.

Наталья Сколубович, инженер-химик производственной лаборатории:

Я хочу пожелать всем коллегам процветания, благополучия, счастья и здоровья в нынешней ситуации.

Илья Змачинский, директор ОАО «Кленовичи»:

Хотел бы поздравить всех своих коллег и сотрудников с праздником, пожелать им крепчайшего здоровья, успехов во всех начинаниях.