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«Вложить свою душу, сердце». Работники сельского хозяйства поздравили коллег с профессиональным праздником

27 ноября 2021 21:48
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Новости Беларуси. Специальный выпуск программы «Центральный регион» на СТВ ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. От пастбища до упаковки. Узнаем все тонкости производства белорусских сыров. Какое молоко подходит сыроварам? Сколько времени нужно созреть элитному сыру и почему так популярна молочка Made in Belarus?  

«Вложить свою душу, сердце». Работники сельского хозяйства поздравили коллег с профессиональным праздником-1

Каждый год в третье воскресенье ноября в нашей стране отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Одним словом, всех тех, благодаря кому у нас есть чем накрыть стол. Механизаторы, животноводы, хлеборобы, специалисты пищевой промышленности. В агросекторе они работают без выходных и праздников, чтобы сделать нашу жизнь лучше и вкуснее, а белорусские бренды узнаваемыми и любимыми даже далеко за пределами нашей страны.  

«Вложить свою душу, сердце». Работники сельского хозяйства поздравили коллег с профессиональным праздником-4

Олеся Осинская, старший мастер производственного участка:  
В связи с профессиональным праздником, Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, хочется поздравить всех своих коллег, работников, пожелать всем удачи, чтобы работа приносила только удовольствие.  

«Вложить свою душу, сердце». Работники сельского хозяйства поздравили коллег с профессиональным праздником-7

Наталья Сколубович, инженер-химик производственной лаборатории:  
Я хочу пожелать всем коллегам процветания, благополучия, счастья и здоровья в нынешней ситуации.  

«Вложить свою душу, сердце». Работники сельского хозяйства поздравили коллег с профессиональным праздником-10

Илья Змачинский, директор ОАО «Кленовичи»:  
Хотел бы поздравить всех своих коллег и сотрудников с праздником, пожелать им крепчайшего здоровья, успехов во всех начинаниях.  

«Вложить свою душу, сердце». Работники сельского хозяйства поздравили коллег с профессиональным праздником-13

Светлана Подобед, лаборант:  
Удачи, успехов в работе, здоровья.  

«Вложить свою душу, сердце». Работники сельского хозяйства поздравили коллег с профессиональным праздником-16

Андрей Орленко, первый заместитель председателя Крупского райисполкома:  
Хотелось бы пожелать всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности не забывать те достижения, которые мы достигли в этом году нашими сплоченными коллективами, не забывать наших людей. И пожелать в следующем году достигнуть еще больших результатов, вложить свою душу, сердце, проявить свою целеустремленность, не бояться тех проблем, которые возникают на нашем пути, решать их оперативно, плодотворно и приносить только положительный результат, сплочая возле себя, своих предприятий, коллективов все больше людей, и приобщать к этому делу больше молодых опытных специалистов.  

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# Сельское хозяйство # общество # Олеся Осинская # Наталья Сколубович # Илья Змачинский # Светлана Подобед # Андрей Орленко # Фотофакт

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