«Вложить свою душу, сердце». Работники сельского хозяйства поздравили коллег с профессиональным праздником
Новости Беларуси. Специальный выпуск программы «Центральный регион» на СТВ ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. От пастбища до упаковки. Узнаем все тонкости производства белорусских сыров. Какое молоко подходит сыроварам? Сколько времени нужно созреть элитному сыру и почему так популярна молочка Made in Belarus?
Каждый год в третье воскресенье ноября в нашей стране отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Одним словом, всех тех, благодаря кому у нас есть чем накрыть стол. Механизаторы, животноводы, хлеборобы, специалисты пищевой промышленности. В агросекторе они работают без выходных и праздников, чтобы сделать нашу жизнь лучше и вкуснее, а белорусские бренды узнаваемыми и любимыми даже далеко за пределами нашей страны.
Олеся Осинская, старший мастер производственного участка:
В связи с профессиональным праздником, Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, хочется поздравить всех своих коллег, работников, пожелать всем удачи, чтобы работа приносила только удовольствие.
Наталья Сколубович, инженер-химик производственной лаборатории:
Я хочу пожелать всем коллегам процветания, благополучия, счастья и здоровья в нынешней ситуации.
Илья Змачинский, директор ОАО «Кленовичи»:
Хотел бы поздравить всех своих коллег и сотрудников с праздником, пожелать им крепчайшего здоровья, успехов во всех начинаниях.
Светлана Подобед, лаборант:
Удачи, успехов в работе, здоровья.
Андрей Орленко, первый заместитель председателя Крупского райисполкома:
Хотелось бы пожелать всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности не забывать те достижения, которые мы достигли в этом году нашими сплоченными коллективами, не забывать наших людей. И пожелать в следующем году достигнуть еще больших результатов, вложить свою душу, сердце, проявить свою целеустремленность, не бояться тех проблем, которые возникают на нашем пути, решать их оперативно, плодотворно и приносить только положительный результат, сплочая возле себя, своих предприятий, коллективов все больше людей, и приобщать к этому делу больше молодых опытных специалистов.
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