«Счастливая корова – хорошее молоко». Вот какие условия создают для бурёнок в Крупском районе

Новости Беларуси. Специальный выпуск программы «Центральный регион» на СТВ ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. От пастбища до упаковки. Узнаем все тонкости производства белорусских сыров. Какое молоко подходит сыроварам? Сколько времени нужно созреть элитному сыру и почему так популярна молочка Made in Belarus?

Как и испокон веков, производство сыра сегодня начинается с хорошего молока. Мы на ферме одного из сельскохозяйственных предприятий в Крупском районе. Своих кормилиц здесь холят и лелеют с первых дней жизни. Это, можно сказать, ясли для буренок – телятник. Молодняка всего в хозяйстве 1 800 голов. Новорожденных бычков сразу отселяют на отдельную ферму, остальные годуются здесь. Телята распределены по возрастным группам. У каждой свое меню.

Яна Шипко, корреспондент:

Качество молока зависит от полноценного рациона. Если у взрослых буренок помимо обычного сена это концентрат, богатый витаминами и микроэлементами, то у самой младшей группы это специальный комбикорм с белками и углеводами, чтобы они быстрее росли.

Доиться корова начинает только после отела. Получается, первое молоко от этих подрастающих телят получат минимум через два года. К этому времени они переселятся к основным производительницам молока. В этом коровнике их 300. Обслуживают ферму всего шесть доярок, работают в две смены. Выходит, на каждую доярку 100 подопечных. Сократить трудозатраты позволил новый доильный зал. Система называется «Параллель». Одновременно в таком зале доятся – почти как в песне – 32 коровы. Парного молока от каждой получают по 14 литров в сутки.

Илья Змачинский, директор ОАО «Кленовичи»:

На данный момент мы находимся на МТК-800. Здесь мы реализуем порядка 10 тонн молока в сутки.

– Неплохие надои. За счет чего добиваетесь?

– В этом году мы смогли создать прочную кормовую базу, заготовили 18 тысяч тонн силоса и 18 тысяч тонн сенажа. В целом по травянистым кормам мы получили 102 % к прошлому году за счет качества кормов и условий содержания.

На каждой корове индивидуальные чипы с информацией о здоровье и биографией каждого животного. Во время дойки система отслеживает и самочувствие каждой буренки. Если кому-то нездоровится, это молоко автоматически отсортируется из общей массы. Для коров условия на ферме по принципу «все включено». Они свободно гуляют и в любой момент могут полакомиться у своеобразного шведского стола. Помимо кормов здесь еще и соль, и минеральная подкормка. Разумеется, вода с подогревом.

Илья Змачинский:

Самое главное заключается в экономии на персонале. Это первое. Второе – это рацион скота, он постоянно в движении. Две самые главные причины, почему такое содержание более выгодно и эффективно. На такого рода комплексах можно добиваться высоких результатов. Несмотря на то, что работа доярки сейчас во многом автоматизирована, ласковое слово и сейчас играет важную роль. Коровы должны быть не просто здоровые и ухоженные, а в хорошем настроении и без стресса. Это и есть залог хорошего молока. – Получается, счастливая корова – хорошее молоко?

Андрей Орленко, первый заместитель председателя Крупского райисполкома:

Да. Так и получается. Чем лучше условия содержания у коровы, тем больше она доит молока. Но это не одна составляющая. Корова еще должна иметь качественные показатели по продуктивности. Селекционную работу никто никогда не отменял. В чем плюсы? Когда мы строим такие комплексы, у нас, во-первых, получается полный цикл. Мы содержим от маленького теленка до дойной коровы, и он всегда на виду. Маленькие телята содержатся в индивидуальных домиках. О нем есть информация: кто его мать, отец, какая его будущая продуктивность. Соответственно, когда теленок вырастает, мы можем формировать группы коров с большей продуктивностью, низшей и проводить селекционные отборы. Постепенно мы придем к тому, что на комплексе будет скапливаться более продуктивное поголовье коров, что приведет и к плюсу по удою молока, а также к плюсу по приплоду и более качественным производственным показателям. Если взять для примера, то с начала года мы получили привес 666 граммов, что на 92 грамма плюс к прошлому году.

Производство молока – это не только уход за животными и дойка. Чтобы у буренок был полноценный рацион, механизаторы трудятся в поле с ранней весны и до глубокой осени. Даже сейчас продолжается подъем зяби. На 2022 год в этом хозяйстве планируют посеять 1 600 гектаров кукурузы и уже посеяли 2 100 гектаров озимых зерновых. От заготовки кормов в том числе зависит и повышение качества молока в целом по району. Андрей Орленко:

Вывозим органику на поля. В счет будущего урожая вносим вклад в плодородность нашей земли. Также завершаем заготовку сенажа в полимерную упаковку, чтобы трава не ушла под снег. Тем самым накапливаем корма в нашем районе для будущего производства молока. Потому что на территории района находится порядка 6 950 поголовья дойного стада, содержится на 18 молочно-товарных фермах. Имеем три комплекса. Достигли следующих результатов: с начала года мы надоили 3 885 литров на корову. По концу года планируем надоить порядка 4 600-4 800. Это составляет +885 литров на корову. Удой на одну голову на сегодня составляет 13 литров, или +1,7 литра на корову. С начала года валовый надой составил порядка 27 000, мы реализовали 24 600 литров молока. Реализация молока в районе проводится сортом «Экстра», порядка 80 %. Остальные 20 % – это высший сорт. Качество молока мы подняли, средняя товарность по району составляет 91 %, что на 1,5 % выше к уровню прошлого года.

Заготовили мы в этом году порядка 62 800 тонн силоса, 58 000 тонн сенажа, порядка 6 000 сена, что составит по окончании порядка 30 центнеров кормовых единиц на условную голову. Поэтому, я думаю, в зимний период будем производить молоко, останемся на этих же темпах, которые будут превышать темпы 2020 года.

– А за счет чего удается повышать качество молока? Там же очень много слагаемых.

– Очень много слагаемых. Качество молока удается повышать за счет работы с кадрами, усовершенствования технологий. Все-таки мы не стоим на месте. В 2022 году планируем построить комплекс, порядка 1 000 голов, в одном из наших флагманов, СПК «Щавры», чтобы уходить от беспривязного содержания и более окультурить это производство молока, чтобы сделать удобными рабочие места для людей, чтобы можно было работать более плотно с увеличением продуктивности крупного рогатого скота. Сделать так называемый полный цикл производства.

Яна Шипко:

А на чем держится производство молока? Илья Змачинский:

Все очень просто. На простых людях, которые без выходных, без праздников отдают весь свой потенциал работе. На тех людях, которые трудятся в поле. На людях, которые находятся непосредственно на фермах. В основном сельское хозяйство на них и держится – на простых доярках, механизаторах. С дойки молоко поступает в танкеры-охладители. И за ним уже спешат молоковозы. Прежде чем сырье поедет на молочный завод, обязателен контроль качества. 80 % молока здесь класса «Экстра».