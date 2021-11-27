Сюда с удовольствием идут молодые специалисты. Рассказываем о сырзаводе в Холопеничах

Новости Беларуси. Специальный выпуск программы «Центральный регион» на СТВ ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. От пастбища до упаковки. Узнаем все тонкости производства белорусских сыров. Какое молоко подходит сыроварам? Сколько времени нужно созреть элитному сыру и почему так популярна молочка Made in Belarus?

На производстве в Холопеничах не гонятся за объемами, но за качеством следят тщательно. Помимо соблюдения технологии сыроделы к производству сыра относятся с душой. Как-никак, сыр – «живой» продукт.

Олеся Осинская, старший мастер производственного участка:

Чтобы продукция была качественная, все идет с самого начала, с приемки молока. Если качественное молоко, то и качественная продукция. Все зависит от мастера, который вырабатывает эту продукцию. То есть созревшее молоко, качественные компоненты, и все – 100 % сыр у нас получается. Мастера обучаются, приходят сюда квалифицированными специалистами.

Андрей Орленко, первый заместитель председателя Крупского райисполкома:

Там была заменена линия производства, что дало свой толчок в объемах производства, качестве этой продукции, она занимает свое место на рынке республики и не только – далеко за ее границами. Там сплоченный коллектив. Эта модернизация дала плюс в том, что туда начали приезжать молодые люди, опытные специалисты, которые там задерживаются не только на период, когда отработка прошла, а на более длительный срок, что дает для нашего района толчок по накапливанию специалистов и какое-то будущее. Будущее не только предприятия – того населенного пункта.