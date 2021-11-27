Сюда с удовольствием идут молодые специалисты. Рассказываем о сырзаводе в Холопеничах
Новости Беларуси. Специальный выпуск программы «Центральный регион» на СТВ ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. От пастбища до упаковки. Узнаем все тонкости производства белорусских сыров. Какое молоко подходит сыроварам? Сколько времени нужно созреть элитному сыру и почему так популярна молочка Made in Belarus?
На производстве в Холопеничах не гонятся за объемами, но за качеством следят тщательно. Помимо соблюдения технологии сыроделы к производству сыра относятся с душой. Как-никак, сыр – «живой» продукт.
Олеся Осинская, старший мастер производственного участка:
Чтобы продукция была качественная, все идет с самого начала, с приемки молока. Если качественное молоко, то и качественная продукция. Все зависит от мастера, который вырабатывает эту продукцию. То есть созревшее молоко, качественные компоненты, и все – 100 % сыр у нас получается. Мастера обучаются, приходят сюда квалифицированными специалистами.
Андрей Орленко, первый заместитель председателя Крупского райисполкома:
Там была заменена линия производства, что дало свой толчок в объемах производства, качестве этой продукции, она занимает свое место на рынке республики и не только – далеко за ее границами. Там сплоченный коллектив. Эта модернизация дала плюс в том, что туда начали приезжать молодые люди, опытные специалисты, которые там задерживаются не только на период, когда отработка прошла, а на более длительный срок, что дает для нашего района толчок по накапливанию специалистов и какое-то будущее. Будущее не только предприятия – того населенного пункта.
Свой опыт сыровары стремятся передавать молодым специалистам. Во многом благодаря их энергии ассортимент пополняется новыми рецептурами.
Алина Румас, техник-технолог:
Я пришла на предприятие совершенно случайно. Изначально я должна была идти совсем на другое производство по распределению. Но в самый последний момент пришла заявка на Холопеничский производственный участок о том, что им требуется техник-технолог. Я была старостой в группе в колледже и согласилась. Меня порекомендовали, и я пошла сюда работать. Я слежу за технологическим процессом, разработкой документов. Меня работа устраивает, у меня очень хороший начальник, за мной закреплен очень хороший учитель – это Осинская Олеся Алексеевна. Так что меня все устраивает, мне все нравится.
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