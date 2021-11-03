«Хватает на две полные зарядки». Школьники из Несвижского района создали экологически чистый аккумулятор

Новости Беларуси. Ученики 9 класса Грицкевичского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа Павел Драченко и Евгений Тимошенко стали призерами XVIII Международной конференции молодых ученых «Молодежь в науке – 2021», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ее участники – 55 учащихся старших классов школ, гимназий и лицеев Беларуси. Юные докладчики представили результаты своих исследований, демонстрировали интересные разработки и изобретения.

Павел Драченко и Евгений Тимошенко вместе со своим преподавателем создали экологически чистый аккумулятор для зарядки мобильных телефонов, а также для электроснабжения бытовых приборов. Подобные опыты ребята проводили и ранее. Пробовали создавать необычные батарейки для несложной бытовой техники.

Павел Драченко, учащийся Грицкевичского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа: Нашего аккумулятора хватает на две полные зарядки мобильного телефона. Он заряжается достаточно быстро – полчаса. Планы – сконструировать более мощные аккумуляторы, чтобы, например, попробовать завести скутер или для освещения дома. Я занимаюсь еще с начальных классов. В начальных классах мы пытались сконструировать фруктовую батарею, которая сможет зажечь лампочку.

Андрей Радома, учитель Грицкевичского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:

Самое главное – это развитие коммуникативной культуры учащихся, умение говорить, отстаивать свою точку зрения. Сложилась определенная система работы, занимаюсь исследовательской деятельностью уже около 12 лет. Начинаем мы с самых маленьких, стараемся найти детей, которые интересуются естественнонаучными дисциплинами.

Учащиеся Грицкевичской школы неоднократно становились призерами многочисленных конкурсов и проектов. Благодаря успехам выпускников учреждение образования занимает лидирующее позиции не только в районе, но и области.