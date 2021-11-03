Польские пограничники оставили в опасности больную диабетом мигрантку

Польские силовики продолжают проявлять бесчеловечность по отношению к мигрантам. На этот раз они оставили в опасности больную диабетом женщину, которая нуждалась в экстренной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне белорусские пограничники обнаружили группу мигрантов, вытесненную с сопредельной стороны. По словам беженцев, они неоднократно обращались к польским солдатам с просьбой о помощи, так как женщина несколько дней не ела и могла умереть. Но их просьбы игнорировались.