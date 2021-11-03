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Польские пограничники оставили в опасности больную диабетом мигрантку

03 ноября 2021 13:33
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Польские силовики продолжают проявлять бесчеловечность по отношению к мигрантам. На этот раз они оставили в опасности больную диабетом женщину, которая нуждалась в экстренной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские пограничники оставили в опасности больную диабетом мигрантку-1

Накануне белорусские пограничники обнаружили группу мигрантов, вытесненную с сопредельной стороны. По словам беженцев, они неоднократно обращались к польским солдатам с просьбой о помощи, так как женщина несколько дней не ела и могла умереть. Но их просьбы игнорировались.

Польские пограничники оставили в опасности больную диабетом мигрантку-4

В итоге медицинскую бригаду вызвал только белорусский пограннаряд. Благодаря своевременным действиям женщина осталась жива. Добавим, подобное гостеприимство демократичной Европы нередко становится причиной трагедий. 29 октября при аналогичных обстоятельствах бездействие польских силовиков привело к смерти гражданина Ирака, который также был болен диабетом. Однако все, что происходит на польской границе, остается без внимания правозащитных организаций и европейского сообщества.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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