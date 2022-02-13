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Литовцы на форуме в Минске рассказали о фейках на TV: «Показывают, что здесь закапывают оппозицию в лесу»

13 февраля 2022 20:11
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Новости Беларуси. Референдум предлагает нам эволюционный путь развития страны. А вот к чему приводят перевороты – не понаслышке знают наши соседи. В эти дни в Беларуси находится внушительная делегация общественных деятелей из Литвы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:  
Вот вы в первый раз в Беларуси. Какие у вас впечатления? Диктатура, режим, везде ОМОН, КГБ и так далее.  

Вайдас Жемайтис, общественный деятель (Литва):  
Мы когда въезжали, надо было сделать визы, сперва надо было сделать фотографии, мы когда зашли сделать фотографии в салон, сразу женщина, которая делала фотографии, спрашивает, а вы не боитесь, что вас там закроют. Она спрашивает: зачем вы туда едете, я ответил, снимать репортаж, показывать, сколько за квартиру платят, сколько зарабатывают. Как простые люди живут. «Так вас же посадят!» Давайте тогда будете смотреть наше телевидение, увидим, посадят нас или не посадят. Ну, конечно, у нас идет большая пропаганда, потому что большинством СМИ у нас управляют американцы, купили, все принадлежит иностранным хозяевам. Там идет такая пропаганда постоянно, показывают простым людям нашим, литовцам, что здесь закапывают оппозицию в лесу, чуть не головы, снег когда растаял, чуть не головы видно, когда едете по Беларуси. И люди, просто простые люди, которые верят телевидению, смотрят, они думают, что здесь так и есть. Ну, конечно, мы здесь этого не увидели. Это смешно, это анекдот. Все здесь красиво, все здесь хорошо, мы поехали к нашим друзьям, литовцам, которые женаты на белорусских девушках. Живут семьи, работают здесь, сняли, сколько платят за квартиру. Все здесь красиво.  

Литовцы на форуме в Минске рассказали о фейках на TV: «Показывают, что здесь закапывают оппозицию в лесу»-1

Григорий Азаренок:  
Вот вы были в Гродно, на этот регион, не стесняясь, претендует Польша. Она также претендует на литовскую территорию, на литовское население. Что вы там увидели?  

Вайдас Жемайтис:  
Чистый красивый город. Самое главное, что мы приехали в город поставить машину, там не надо платить за стоянку. Просто поставил машину там, где можно. Красивый чистый город, люди веселые. Пошли вечером в кафе – полные кафе, люди сидят  семьями, кушают. Заехали в вашу страну, допустим, в Гродно, но все равно чувствуется, что ты дома. Но люди не запуганные. Просто у нас запуганные. Самое главное, самое главное, что нет у вас ковид-паспортов.  

Журналист из Литвы: у нас 540 тысяч человек ниже черты бедности. Белорусы этого не поймут, потому что им это немыслимо – читайте здесь.  

Григорий Азаренок:    
Оцените, пожалуйста, другой опыт борьбы с ковидом. Исключительно медицинский – без локдаунов, без принудительной вакцинации, без масок, без QR-кодов. Как литовцы бы на такое отреагировали?  

Вайдас Жемайтис:  
Вот смотрите, мы зашли в торговый центр. Там люди ходят с масками, но нет охраны, чтобы принудительно говорили, наденьте маску. Если у нас бы зашли без маски, сразу охрана. Если ты не вышел, они сразу: давайте выходите или маску наденьте. Если ты отказываешься надеть маску, сразу вызывают полицию, тебе наручники и выводят, все. У вас свободно, хочешь – надевай, хочешь – не надевай. Нет ковид-паспортов. И самое главное, мы все снимали. Нам все можно было снимать. Цены. У нас если с камерой заходишь в магазин, сразу охрана, наручники, выбрасывают.  

# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Кристоферис Войшка # Казимерас Юрайтис # Вайдас Жемайтис # Эрика Швянченене # Фотофакт

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