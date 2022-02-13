Литовцы на форуме в Минске рассказали о фейках на TV: «Показывают, что здесь закапывают оппозицию в лесу»

Новости Беларуси. Референдум предлагает нам эволюционный путь развития страны. А вот к чему приводят перевороты – не понаслышке знают наши соседи. В эти дни в Беларуси находится внушительная делегация общественных деятелей из Литвы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Вот вы в первый раз в Беларуси. Какие у вас впечатления? Диктатура, режим, везде ОМОН, КГБ и так далее.

Вайдас Жемайтис, общественный деятель (Литва):

Мы когда въезжали, надо было сделать визы, сперва надо было сделать фотографии, мы когда зашли сделать фотографии в салон, сразу женщина, которая делала фотографии, спрашивает, а вы не боитесь, что вас там закроют. Она спрашивает: зачем вы туда едете, я ответил, снимать репортаж, показывать, сколько за квартиру платят, сколько зарабатывают. Как простые люди живут. «Так вас же посадят!» Давайте тогда будете смотреть наше телевидение, увидим, посадят нас или не посадят. Ну, конечно, у нас идет большая пропаганда, потому что большинством СМИ у нас управляют американцы, купили, все принадлежит иностранным хозяевам. Там идет такая пропаганда постоянно, показывают простым людям нашим, литовцам, что здесь закапывают оппозицию в лесу, чуть не головы, снег когда растаял, чуть не головы видно, когда едете по Беларуси. И люди, просто простые люди, которые верят телевидению, смотрят, они думают, что здесь так и есть. Ну, конечно, мы здесь этого не увидели. Это смешно, это анекдот. Все здесь красиво, все здесь хорошо, мы поехали к нашим друзьям, литовцам, которые женаты на белорусских девушках. Живут семьи, работают здесь, сняли, сколько платят за квартиру. Все здесь красиво.