Влажная уборка в офисе и витамины в рационе. Как не заразиться гриппом осенью?

С наступлением холодов многие жители страдают от острых респираторных инфекций. Согласно статистике, из всех инфекционных патологий 90 % приходится именно на ОРВИ. Больше всех заболеваниям подвержены дети и лица пожилого возраста.

Татьяна Костян, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Это группа заболеваний, которые вызывают в основном поражения верхних дыхательных путей и общую интоксикацию. Передается воздушно-капельным путем. В любом простудном заболевании лежит три основных механизма – это контакт с инфекцией, стресс и переохлаждение.

Немаловажную роль в предупреждении заболевания вирусными инфекциями играет личная гигиена. Общественные места, поручни в транспорте, употребление пищи немытыми руками – все это и многое другое повышает риск передачи инфекции.

Татьяна Костян:

Необходимо придерживаться простых правил. Это личная гигиена – мыть чаще руки с мылом, обработка спиртосодержащим антисептиком, не менее 70 %, при контакте с поверхностями, после общественного транспорта, туалетных комнат. Не трогать грязными руками глаза, нос, рот. В общественных местах и местах, где большое скопление людей, лучше придерживаться дистанции не менее метра и надевать маски.

Ежедневная влажная уборка в офисе и дома тоже не будет лишней, сухость слизистой повышает риск инфицирования, вирусу легче осесть, что увеличивает вероятность заражения. Хороший воздухообмен тоже играет важную роль, он снижает концентрацию вируса в комнате, поэтому не забывайте проветривать помещения.

Татьяна Костян:

Добавлять в продукты больше витамина С, употреблять овощи, фрукты, витаминно-минеральные комплексы, пока идет сезон холодов. Проводить санацию очагов хроническое инфекции, то есть зубы, миндалины, пищеварительный тракт, паразитирование которых тоже может приводить к поражению человека.

Помните и о тепловом режиме – одевайтесь по погоде и не допускайте переохлаждения организма. Все эти, казалось бы, простые советы значительно снизят риск заражения вирусными инфекциями. Еще одним надежным способом профилактики считается вакцинация.