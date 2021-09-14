«Актуальны губы цвета фуксии». Визажист показала, как сделать трендовый осенний макияж

Свежий румянец, здоровая сияющая кожа актуальны всегда. Этой осенью балом правит легкий тон и теплая коррекция. В модной палитре – цвета от неоновых до пастельных. Но акценты визажисты расставляют персиковыми, розовыми, зелеными оттенками.

Мария Толкачева, визажист:

Кремовая коррекция отвечает за насыщенность, а сухая дает стойкость. Если вы хотите, чтобы ваш тон продержался дольше, лучше всего личико припудривать, и припудриваем мы аппликативными движениями, чтобы не стягивать остатки тона. Куда же мы наносим хайлайтер?

Первое – на косточку, на подбородок. Если мы хотим его расширить, он небольшой, то это как раз исправит. Если носик небольшой, аккуратненький, то можно подсветить крылья носа, спинку носа выделить. Если же носик большой, то лучше не использовать хайлайтер.

Брежневские брови канули в лету. В тренде – дугообразные, изящные, но если хочется объема, можете зачесать гелем или воспользоваться помадкой для бровей. Важно выбирать карандаш светлее, чем цвет волосков, тогда все будет выглядеть естественно и безупречно. Если подтон кожи холодный, вам подойдут розовые румяна, если теплый – персиковые.

Мария Толкачева:

В качестве подложки под тени можно использовать любую стойкую помаду, карандаш, помаду для бровей. Заполняем подвижное веко до орбитальной складки. Самая выпуклая часть здесь, поэтому движемся на нее. Кремовую текстуру наносим очень-очень тонко, а сухими тенями заполняем плотно. Во внутренний уголочек я возьму менее сияющую текстуру и нанесу ее плоской кисточкой. Внешний уголок всегда заполняем при помощи матовых оттенков.

Голубые глаза засияют с желто-коричневой гаммой, зеленые околдуют с розовым и салатовым, а карим подойдут практически все. Как и история с кошачьим глазом, сейчас в фаворе графичные стрелки. Чтобы взгляд стал ярче, проработайте межресничное пространство. Если хотите увеличить глаза, выбирайте восходящее направление, если наоборот – горизонтальное. Мария Толкачева:

Начинаем с небольшого хвостика, всегда можно увеличить стрелочку, сделать толще. Натягиваем слегка веко, отступаем от хвостика стрелки и проводим одну линию примерно до начала радужки. И теперь нужно закрасить.

Губы в этом сезоне – глянцевые без четкого контура. Эффект зацелованности. Чтобы получить стойкий результат, нанесите бальзам и припудрите.

Мария Толкачева:

Этой осенью актуальны губы цвета фуксии. Наносим помаду очень тонко, чтобы это выглядело максимально естественно, и так будет лучше стойкость. Коричневая и кофейная гамма также остаются в моде. Наш первый вариант осеннего макияжа готов. Мы использовали легкий тон, сделали кожу деликатной, сияющей. Второй образ сделаем в приятной коричнево-персиковой гамме. И сразу приступим к коррекции. Если чудо-скульптора еще нет в вашей косметичке, не раздумывайте – эффект потрясающий.

Мария Толкачева:

Как мы наносим скульптор? Делим наше лицо на две части, от выступающей части до нижней челюстной, за половинку мы скульптором не заходим и за середину радужки также не заходим. Если хочется сделать лицо более худым, тогда будем делать более вертикальную коррекцию, если лицо и так худое, то лучше сделать более горизонтальную. Румяна уже не играют на яблочках. Настоящие модницы наносят их между скульптором и хайлайтером. А в качестве кремовых румян часто используют помаду. Довольно гармонично выглядит, когда румяна, помада и тени в одном колоре. Кстати, это тоже в шкатулке тенденций.

Мария Толкачева:

Заполняем подвижное веко, начинаем от ресничного ряда, постепенно остатками на кисти подбираемся к орбитальной складке и за нее стараемся не заходить. Мы сделали более восходящую тушевку, это сейчас очень актуально, и такая тушевка расширит глазки модели.