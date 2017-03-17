Владимир Ващенко прокомментировал новую схему взаимодействия МЧС и бизнеса

Новости Беларуси. Как обеспечить пожарную безопасность и при этом оптимизировать контроль? МЧС и бизнес-сообщество обсудили перспективы взаимодействия после отмены проверок.

Новый подход позволит проявить гибкость по отношению к частникам и отказаться от чрезмерных требований,

напрямую не влияющих на безопасность. Ответственность за риски теперь ложится на руководителей предприятий. При этом МЧС усилит профилактическую работу.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

После принятия решения о сокращении проверок высказывались мнения, что особо надзорная деятельность МЧС серьезно и не мешала. На вопрос «А что будет, если повторится «Хромая лошадь?» можно ответить, что есть закон, есть требования и есть руководители, должностные лица, надо исполнять.