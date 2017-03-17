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Владимир Ващенко прокомментировал новую схему взаимодействия МЧС и бизнеса

17 марта 2017 17:10
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Новости Беларуси. Как обеспечить пожарную безопасность и при этом оптимизировать контроль? МЧС и бизнес-сообщество обсудили перспективы взаимодействия после отмены проверок.

Новый подход позволит проявить гибкость по отношению к частникам и отказаться от чрезмерных требований,

напрямую не влияющих на безопасность. Ответственность за риски теперь ложится на руководителей предприятий. При этом МЧС усилит профилактическую работу.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
После принятия решения о сокращении проверок высказывались мнения, что особо надзорная деятельность МЧС серьезно и не мешала. На вопрос «А что будет, если повторится «Хромая лошадь?» можно ответить, что есть закон, есть требования и есть руководители, должностные лица, надо исполнять.

Мы всегда готовы к диалогу, готовы прийти, помочь, подсказать, научить, поучаствовать.

Владимир Ващенко прокомментировал новую схему взаимодействия МЧС и бизнеса-1

Александр Швец, председатель белорусской научно-промышленной ассоциации:
Все в законе прописать нельзя, и мы предлагаем (наши коллеги из Министерства, в принципе, с этим согласны) по ходу реализации этой упрощенной, более либеральной схемы, постоянно находиться в контакте.

Бизнес с пониманием относится, это наша общая задача – обеспечение безопасности жизни и здоровья наших работников, наших граждан.

Поэтому у нас нет общего подхода, максимального упрощения. Все должно быть здраво.

В феврале 2017 года МЧС отменило проверки малого и среднего бизнеса.

Для успешной работы по новой либеральной схеме деловые круги и представители ведомства готовы создать консультативный совет. Постоянный диалог позволит оперативно регулировать действующие нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Бизнес в Беларуси # Фотофакт # Владимир Ващенко # Александр Швец

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