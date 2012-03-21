Владимир Семашко: Беларусь в 2012 году планирует направить на выполнение проекта по строительству АЭС $170 млн

21.03. Выпуск новостей в 16.30

Использование российского госкредита для строительства белорусской АЭС может начаться в апреле-мае.

Атомная электростанция в Беларуси будет сооружаться на Островецкой площадке в Гродненской области по российскому проекту. Сейчас ведутся подготовительные работы, идет строительство автомобильной и железной дорог, создается производственная база, возводится жилье. К строительству на площадке планируют приступить в апреле. Первый энергоблок должен войти в эксплуатацию в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21.03. Выпуск новостей в 13.30

Об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на открытии в Минске Международной специализированной выставки «Атомэкспо-2012».

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Был выделен льготный государственный долгосрочный кредит на 25 лет с отсрочкой первого платежа на 8 лет под очень низкие проценты. Половина кредита идет по фиксированной ставке, половина идет к либору шестимесячному. Эта сумма – до 10 млрд. Это не значит, что должны все 10 выбрать. Как я уже объяснял, будем брать столько, сколько нужно. И экономия на каждом этапе, на каждой закупке, чтобы с минимальными затратами построить эту станцию.

21.03. Выпуск новостей в 06.00

Атомные технологии нового поколения представят в Минске. Ведущие специалисты ядерной энергетики соберутся в белорусской столице на Международной специализированной выставке «Атомэкспо-2012». В форуме примут участие около 50 организаций и предприятий.

Основные направления – проекты по строительству АЭС, атомное машиностроение, приборы и оборудование и подготовка кадров.

В этот же день пройдет и конференция, на которой участники обсудят стратегии развития атомной отрасли в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.