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Владимир Путин: запрет на поставку ряда товаров из Беларуси в страны ЕС наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям

01 июля 2021 14:03
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Новости Беларуси. Россия настроена и далее последовательно выстраивать многоплановые отношения и заниматься строительством Союзного государства, а также укреплять отношения на евразийском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это четко подчеркнул 1 июля президент России. Как бы не нравилась такая политика западным недоброжелателям, в беде друг друга две страны не оставят никогда.

Владимир Путин: запрет на поставку ряда товаров из Беларуси в страны ЕС наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям-1

Владимир Путин, президент России:
Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Беларуси, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию. Поддерживаем и будем поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом совсем недавно. Считаем, что запрет на поставку в страны ЕС из Беларуси ряда товаров наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям. Вот о чем надо было бы подумать тем, кто совершает такие действия. Простым людям, в том числе в самих европейских странах.

Александр Лукашенко: мы видим, какие усилия прилагает руководство России, чтобы сохранить хрупкий баланс сил на планете 

Владимир Путин: запрет на поставку ряда товаров из Беларуси в страны ЕС наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям-4

Обе страны готовы работать на общий результат Союзного государства. VIII Форум регионов подтвердил это. Площадка уже зарекомендовала себя как еще одна хорошая возможность продемонстрировать тесные взаимоотношения Беларуси и России.

# Беларусь-Россия # общество # Владимир Путин # Фотофакт

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