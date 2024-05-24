Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск. Как белорусы встречали российского лидера?

Беларусь и Россия должны раз и навсегда искоренить сохраняющиеся защитные меры и ограничения. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 24 мая, по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча прошла во Дворце Независимости. В начале в узком формате, а затем и с участием делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания лидеров преимущественно экономический блок. Что касается вопросов безопасности, обозначенных как первостепенные, ключевые моменты, лидеры двух стран обсудили еще накануне. Кроме того, главы государств постоянно на связи. Визит Владимира Путина в Беларусь – первый после выборов. Он носит статус официального. К слову, в составе делегации с российской стороны есть и недавно назначенные руководители ключевых ведомств. Президенты нацеливают команды на сохранение преемственности на союзном направлении. Подробности диалога на высшем уровне – в материале политического обозревателя Евгения Пустового.

Строгий дресс-код и постоянная бдительность, беспрецедентные уровень безопасности. Сегодня у сотрудников Службы безопасности Президента парадная форма. Во Дворце Независимости встреча с ближайшим союзником. После выборов это один из первых визитов Владимира Путина.

Рота почетного караула, военный оркестр – под информационным прицелом тема цвета хаки. Российские коллеги фотографируют наши военные атрибуты.

Мы пытаемся взять интервью у недавно назначенного министра обороны России. Его первые шаги на посту и биографию обсуждает весь мир. Глава оборонного ведомства – набожный человек. Встреча Путина и Лукашенко проходит в день Кирилла и Мефодия – День славянской письменности. О глубинном символизме отношений говорит Президент России.

Владимир Путин, Президент России:

3 июля, вы рассказывали, у вас будут отмечать День Независимости, день 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Это тоже очень важные вехи в развитии наших государств. И что касается событий, связанных с Великой Отечественной войны, наша общая история. 25 лет будет и Союзному государству – тоже можно посмотреть, что сделано, что предстоит еще сделать.

Накануне переговоры президентов завершились поздно или наоборот слишком рано. Поэтому все мероприятия после полудня. Второй, и основной, день официального визита Президент России начал с возложения к обелиску Победы.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Главы государств встречаются часто, но у сегодняшних переговоров есть небольшие нюансы. Это место для совместного фотографирования. Выбрано именно по настоянию Александр Лукашенко, и прежде всего это связано с логистикой. После торжественной встречи сразу же президенты пойдут в зал для переговоров – Каминный зал.

Но в этом есть и глубинный смысл. Флаги наших государств под символом и эмблемой площади Победы, общей Победы.

Самые любознательные журналисты заметили, что в локации для совместного фотографирования на красной ковровой дорожке две прозрачные точки. Это ориентиры, куда становиться президентам.