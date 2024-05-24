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Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск. Как белорусы встречали российского лидера?

24 мая 2024 17:11
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Беларусь и Россия должны раз и навсегда искоренить сохраняющиеся защитные меры и ограничения. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 24 мая, по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча прошла во Дворце Независимости. В начале в узком формате, а затем и с участием делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания лидеров преимущественно экономический блок. Что касается вопросов безопасности, обозначенных как первостепенные, ключевые моменты, лидеры двух стран обсудили еще накануне. Кроме того, главы государств постоянно на связи. Визит Владимира Путина в Беларусь – первый после выборов. Он носит статус официального. К слову, в составе делегации с российской стороны есть и недавно назначенные руководители ключевых ведомств. Президенты нацеливают команды на сохранение преемственности на союзном направлении.

Подробности диалога на высшем уровне – в материале политического обозревателя Евгения Пустового.

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск. Как белорусы встречали российского лидера?-1

Строгий дресс-код и постоянная бдительность, беспрецедентные уровень безопасности. Сегодня у сотрудников Службы безопасности Президента парадная форма. Во Дворце Независимости встреча с ближайшим союзником. После выборов это один из первых визитов Владимира Путина.

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск. Как белорусы встречали российского лидера?-4

Рота почетного караула, военный оркестр – под информационным прицелом тема цвета хаки. Российские коллеги фотографируют наши военные атрибуты.

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск. Как белорусы встречали российского лидера?-7

Мы пытаемся взять интервью у недавно назначенного министра обороны России. Его первые шаги на посту и биографию обсуждает весь мир. Глава оборонного ведомства – набожный человек.

Встреча Путина и Лукашенко проходит в день Кирилла и Мефодия – День славянской письменности. О глубинном символизме отношений говорит Президент России.

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск. Как белорусы встречали российского лидера?-10

Владимир Путин, Президент России:
3 июля, вы рассказывали, у вас будут отмечать День Независимости, день 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Это тоже очень важные вехи в развитии наших государств. И что касается событий, связанных с Великой Отечественной войны, наша общая история. 25 лет будет и Союзному государству – тоже можно посмотреть, что сделано, что предстоит еще сделать.

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск. Как белорусы встречали российского лидера?-13

Накануне переговоры президентов завершились поздно или наоборот слишком рано. Поэтому все мероприятия после полудня. Второй, и основной, день официального визита Президент России начал с возложения к обелиску Победы.

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск. Как белорусы встречали российского лидера?-16

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Главы государств встречаются часто, но у сегодняшних переговоров есть небольшие нюансы. Это место для совместного фотографирования. Выбрано именно по настоянию Александр Лукашенко, и прежде всего это связано с логистикой. После торжественной встречи сразу же президенты пойдут в зал для переговоров – Каминный зал.

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск. Как белорусы встречали российского лидера?-19

Но в этом есть и глубинный смысл. Флаги наших государств под символом и эмблемой площади Победы, общей Победы.

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск. Как белорусы встречали российского лидера?-22

Самые любознательные журналисты заметили, что в локации для совместного фотографирования на красной ковровой дорожке две прозрачные точки. Это ориентиры, куда становиться президентам.

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск. Как белорусы встречали российского лидера?-25

Поставить все точки в некоторых моментах – одна из задач сегодняшней встречи. 15 мая подготовлен список мероприятий по основным направлениям на ближайшие три года. По двум направлениям – нефти и газу, пока не выработаны согласованные решения. Москва предлагает общие подходы, Минск настаивает на конкретных договоренностях.

Лукашенко – Путину: люди говорят – хорошо, что мы союзники, близкие, родные государства. Подробности.

После короткого протокола – лапидарные заявления для прессы. Переговоры главы государств продолжили за закрытыми дверями.

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск. Как белорусы встречали российского лидера?-28

Евгений Пустовой:
Несмотря на гостеприимство по-белорусски, а, что называется, шведские или белорусские столы расположены сразу в двух пресс-центрах. Наши российские друзья и коллеги все-таки кучкуются здесь, словно медом намазано. Так работают кулуары Дворца Независимости. Именно здесь мы находим спикеров и ждем самых интересных заявлений.

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# Союзное государство # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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