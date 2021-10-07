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Владимир Путин отмечает день рождения. Президент Беларуси поздравил российского коллегу

07 октября 2021 09:14
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Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения, сообщили в программе Новостти «24 часа» на СТВ. Своего российского коллегу поздравил Александр Лукашенко. Президент выразил убеждение, что пристальное внимание, которое Владимир Путин уделяет белорусско-российским интеграционным процессам, будет и впредь способствовать развитию двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках Союзного государства.

Владимир Путин отмечает день рождения. Президент Беларуси поздравил российского коллегу-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С вашей созидательной государственной деятельностью и беззаветным служением Отечеству неразрывно связаны защита национальных интересов, укрепление и повышение потенциала, роли и влияния России на международной арене, создание условий для поступательного роста экономики и благосостояния российских граждан.

Глава государства пожелал своему российскому коллеге крепкого здоровья, бодрости духа, успешного претворения в жизнь всех планов и начинаний.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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