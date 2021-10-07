Владимир Путин отмечает день рождения. Президент Беларуси поздравил российского коллегу

Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения, сообщили в программе Новостти «24 часа» на СТВ. Своего российского коллегу поздравил Александр Лукашенко. Президент выразил убеждение, что пристальное внимание, которое Владимир Путин уделяет белорусско-российским интеграционным процессам, будет и впредь способствовать развитию двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках Союзного государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С вашей созидательной государственной деятельностью и беззаветным служением Отечеству неразрывно связаны защита национальных интересов, укрепление и повышение потенциала, роли и влияния России на международной арене, создание условий для поступательного роста экономики и благосостояния российских граждан.

Глава государства пожелал своему российскому коллеге крепкого здоровья, бодрости духа, успешного претворения в жизнь всех планов и начинаний.