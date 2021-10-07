Владимир Андрейченко проведёт личный приём граждан 8 октября в Докшицах

Новости Беларуси. Вопросы о работе депутатов во время осенней парламентской сессии, изменениях в действующее законодательство нашей страны и новых правовых актах жители Витебской области смогут задать Владимиру Андрейченко. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.