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Владимир Андрейченко проведёт личный приём граждан 8 октября в Докшицах

07 октября 2021 07:34
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Новости Беларуси. Вопросы о работе депутатов во время осенней парламентской сессии, изменениях в действующее законодательство нашей страны и новых правовых актах жители Витебской области смогут задать Владимиру Андрейченко. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко проведёт личный приём граждан 8 октября в Докшицах-1

8 октября председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси проведет выездной прием в Докшицком районном исполнительном комитете. Парламентарий выслушает личные обращения граждан. Встреча пройдет с 11 до 13 часов. Записаться на прием можно, позвонив по телефону райисполкома.

# Прием граждан # общество # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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