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Во Владивостоке официально открылось отделение Посольства Беларуси

07 октября 2021 09:01
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Новости Беларуси. Беларусь стала ближе для жителей Дальнего Востока России. В столице Приморского края официально открылось отделение нашего Посольства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Владивостоке официально открылось отделение Посольства Беларуси-1

Церемония прошла с участием губернатора региона и посла Беларуси в Российской Федерации Владимира Семашко. Отделение будет координировать торгово-экономическое взаимодействие, а также займется содействием в межгосударственном сотрудничестве в других сферах – таких, как спорт, культура, наука.

Во Владивостоке официально открылось отделение Посольства Беларуси-4

На протяжении последних лет сотрудничество Беларуси и Приморского края значительно укрепилось. В Приморье работает белорусская техника. Выращиваются наши сорта сельскохозяйственных культур, а торговые сети реализуют белорусскую продукцию. И марка «Сделано в Беларуси» вызывает доверие у жителей края.

Во Владивостоке официально открылось отделение Посольства Беларуси-7

В развитии взаимоотношений с Беларусью заинтересован лично глава региона Олег Кожемяко. Он, кстати, частый гость в Минске, сотрудничество обсуждалось у Президента. Впрочем, контакты между сторонами укрепляются на разных уровнях. На этой неделе во Владивостоке проходят Дни Беларуси. Выставка-ярмарка на главной площади города демонстрирует достижения современной промышленности. Культурная программа фестиваля организована в Приморской филармонии.

# Беларусь-Россия # общество # Олег Кожемяко # Владимир Семашко # Фотофакт

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