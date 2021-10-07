Во Владивостоке официально открылось отделение Посольства Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь стала ближе для жителей Дальнего Востока России. В столице Приморского края официально открылось отделение нашего Посольства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония прошла с участием губернатора региона и посла Беларуси в Российской Федерации Владимира Семашко. Отделение будет координировать торгово-экономическое взаимодействие, а также займется содействием в межгосударственном сотрудничестве в других сферах – таких, как спорт, культура, наука.

На протяжении последних лет сотрудничество Беларуси и Приморского края значительно укрепилось. В Приморье работает белорусская техника. Выращиваются наши сорта сельскохозяйственных культур, а торговые сети реализуют белорусскую продукцию. И марка «Сделано в Беларуси» вызывает доверие у жителей края.