На ж/д вокзале Минска можно будет сделать ПЦР-тест на коронавирус

Новости Беларуси. Тестирование на COVID-19 методом ПЦР уже в ближайшие дни возможно будет сделать на железнодорожном вокзале Минска. С 10 июня здесь заработает лаборатория по тестированию пассажиров поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для проведения исследования достаточно предоставить лишь копию паспорта, билет, подтверждающий выезд, и квитанцию об оплате услуги. К слову, позаботиться о процедуре следует заранее, а не в день самого отъезда.

Тестирование будут проводить по предварительной записи – каждую пятницу на последующие шесть дней. А вот получить результаты возможно будет в тот же день либо на следующий.