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Белорусские туристы смогут вновь попасть в Черногорию с 16 июня

08 июня 2021 06:51
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Новости Беларуси. Для белорусов, которые собирались провести свой отпуск в Черногории, приятные новости. С 16 июня в еще недавно закрытую страну вновь возобновляются полеты. Правда, через Стамбул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские туристы смогут вновь попасть в Черногорию с 16 июня-1

Вылеты с последующим приземлением в столице Черногории будут осуществляться турецкими авиалиниями трижды в неделю. Сам перелет займет около 10 часов с учетом пересадки. Приятным бонусом для граждан нашей страны по-прежнему остается разрешение на въезд в Черногорию без ПЦР-теста.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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