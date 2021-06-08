Белорусские туристы смогут вновь попасть в Черногорию с 16 июня

Новости Беларуси. Для белорусов, которые собирались провести свой отпуск в Черногории, приятные новости. С 16 июня в еще недавно закрытую страну вновь возобновляются полеты. Правда, через Стамбул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вылеты с последующим приземлением в столице Черногории будут осуществляться турецкими авиалиниями трижды в неделю. Сам перелет займет около 10 часов с учетом пересадки. Приятным бонусом для граждан нашей страны по-прежнему остается разрешение на въезд в Черногорию без ПЦР-теста.