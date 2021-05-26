В соцсетях тоже обсуждают. Посмотрели, что пишут в интернете о заявлениях Александра Лукашенко в Овальном зале

Новости Беларуси. В информационном поле активно обсуждают заявления Президента во время разговора в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства прокомментировал и инцидент с белорусским флагом в Риге, и недавнюю ситуацию в небе над Беларусью.

Напомним, 24 мая, на следующий день после экстренной посадки самолета Афины – Вильнюс в минском аэропорту, мэр Риги и глава МИД демонстративно сняли наш государственный флаг, заменив его на БЧБ-полотнище.