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В соцсетях тоже обсуждают. Посмотрели, что пишут в интернете о заявлениях Александра Лукашенко в Овальном зале

26 мая 2021 17:39
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Новости Беларуси. В информационном поле активно обсуждают заявления Президента во время разговора в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства прокомментировал и инцидент с белорусским флагом в Риге, и недавнюю ситуацию в небе над Беларусью.

В соцсетях тоже обсуждают. Посмотрели, что пишут в интернете о заявлениях Александра Лукашенко в Овальном зале-1

Напомним, 24 мая, на следующий день после экстренной посадки самолета Афины – Вильнюс в минском аэропорту, мэр Риги и глава МИД демонстративно сняли наш государственный флаг, заменив его на БЧБ-полотнище.

В соцсетях тоже обсуждают. Посмотрели, что пишут в интернете о заявлениях Александра Лукашенко в Овальном зале-4

В ответ на такой осудительный шаг белорусский МИД предложил послу Латвии в течение суток покинуть нашу страну, а всем остальным сотрудникам посольства – на протяжении 48 часов.

# Интернет # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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