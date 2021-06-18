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Владимир Макей проведёт переговоры с Сергеем Лавровым в Москве

18 июня 2021 06:17
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Новости Беларуси. Главы МИД Беларуси и России проведут 18 июня встречу в Москве. Владимир Макей и Сергей Лавров рассмотрят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей проведёт переговоры с Сергеем Лавровым в Москве-1

Особое внимание будет уделено совместной работе в интеграционных форматах Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Запланирован обмен мнениями по международной и европейской безопасности, а также отношениям с США и Евросоюзом, включая совместные шаги по противостоянию вмешательству во внутренние дела суверенных государств.

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