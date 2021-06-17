«Агрогородок начнёт вымирать». В Щучинском районе хотят закрыть школу. К чему это приведёт и что говорят родители?
Новости Беларуси. Непростая история из Щучинского района. На горячую линию СТВ обратились жители агрогородка Раковичи. Они выступают против закрытия местной базовой школы, которая совмещена с детским садом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На данный момент учебный комплекс посещают 46 детей, из них 10 дошколят.
По решению местной власти школу хотят закрыть, ведь она рассчитана на гораздо большее число детей. Но родители и учителя с таким аргументом не согласны. Они уверены, что это отразится на развитии агрогородка и его привлекательности для молодых семей и специалистов.
Светлана Мельник, жительница агрогородка Раковичи:
Закроют – у нас ничего не будет. Агрогородок начнет вымирать. Мы хотели как многодетная семья, две семьи, строить в Раковичах домики в прошлом году, но в итоге смысла я не вижу здесь.
Леонид Тарароев, житель агрогородка Раковичи:
Кабинеты отличнейшие, преподаватели шикарные. Все от и до. Садик можно посмотреть, детям есть где заниматься. В нашей школе во всех классах дети есть. В Орлянскую школу нас отправляют, уже в 1 классе там года два нет детей, а нас туда отправляют.
Вопрос с логистикой здесь обещают решить: чтобы отвозить детей в соседние поселки, уже закупили два автобуса. Но обеспечивать работу наполовину пустующей школы – непростая экономическая задача для небольшого агрогородка. К тому же нехватка педагогических кадров (сейчас здесь трудятся более 30 человек) отражается и на учебном процессе: есть учителя, вынужденные преподавать сразу несколько предметов, причем далеко не смежных. Например, русский язык с биологией. Для всех педагогов также предусмотрены новые рабочие места в соседних населенных пунктах.
Елена Пасюта, заместитель председателя Щучинского райисполкома:
На содержание школы уходит более 400 тысяч белорусских рублей, что, конечно, неоправданное вложение на развитие данного учреждения. Надеемся, после оптимизации эти все средства будут направлены на развитие близлежащих школ. Уже в настоящее время закуплены новые компьютерные классы, мультиборды. И детям, конечно, будут там созданы лучшие условия в том плане, что у них будет возможность посещать факультативы, объединения по интересам, иметь возможность заниматься музыкальной школой. Вот этих условий в данном учреждении нет.
В райисполкоме тем временем подсчитали: к 2025 году в Раковичах будет вдвое меньше детей школьного возраста. А значит, содержание всего комплекса станет еще более затратным. Найти компромисс в этом вопросе пока не удается. На очередной диалог сельские жители и местная власть соберутся 18 июня.