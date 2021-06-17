«Агрогородок начнёт вымирать». В Щучинском районе хотят закрыть школу. К чему это приведёт и что говорят родители?

Новости Беларуси. Непростая история из Щучинского района. На горячую линию СТВ обратились жители агрогородка Раковичи. Они выступают против закрытия местной базовой школы, которая совмещена с детским садом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По решению местной власти школу хотят закрыть, ведь она рассчитана на гораздо большее число детей. Но родители и учителя с таким аргументом не согласны. Они уверены, что это отразится на развитии агрогородка и его привлекательности для молодых семей и специалистов.

Светлана Мельник, жительница агрогородка Раковичи: Закроют – у нас ничего не будет. Агрогородок начнет вымирать. Мы хотели как многодетная семья, две семьи, строить в Раковичах домики в прошлом году, но в итоге смысла я не вижу здесь.

Леонид Тарароев, житель агрогородка Раковичи:

Кабинеты отличнейшие, преподаватели шикарные. Все от и до. Садик можно посмотреть, детям есть где заниматься. В нашей школе во всех классах дети есть. В Орлянскую школу нас отправляют, уже в 1 классе там года два нет детей, а нас туда отправляют.

Вопрос с логистикой здесь обещают решить: чтобы отвозить детей в соседние поселки, уже закупили два автобуса. Но обеспечивать работу наполовину пустующей школы – непростая экономическая задача для небольшого агрогородка. К тому же нехватка педагогических кадров (сейчас здесь трудятся более 30 человек) отражается и на учебном процессе: есть учителя, вынужденные преподавать сразу несколько предметов, причем далеко не смежных. Например, русский язык с биологией. Для всех педагогов также предусмотрены новые рабочие места в соседних населенных пунктах.