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«Агрогородок начнёт вымирать». В Щучинском районе хотят закрыть школу. К чему это приведёт и что говорят родители?

17 июня 2021 21:15
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Новости Беларуси. Непростая история из Щучинского района. На горячую линию СТВ обратились жители агрогородка Раковичи. Они выступают против закрытия местной базовой школы, которая совмещена с детским садом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Агрогородок начнёт вымирать». В Щучинском районе хотят закрыть школу. К чему это приведёт и что говорят родители?-1

На данный момент учебный комплекс посещают 46 детей, из них 10 дошколят.

По решению местной власти школу хотят закрыть, ведь она рассчитана на гораздо большее число детей. Но родители и учителя с таким аргументом не согласны. Они уверены, что это отразится на развитии агрогородка и его привлекательности для молодых семей и специалистов.

«Агрогородок начнёт вымирать». В Щучинском районе хотят закрыть школу. К чему это приведёт и что говорят родители?-4

Светлана Мельник, жительница агрогородка Раковичи:
Закроют – у нас ничего не будет. Агрогородок начнет вымирать. Мы хотели как многодетная семья, две семьи, строить в Раковичах домики в прошлом году, но в итоге смысла я не вижу здесь.

«Агрогородок начнёт вымирать». В Щучинском районе хотят закрыть школу. К чему это приведёт и что говорят родители?-7

Леонид Тарароев, житель агрогородка Раковичи:
Кабинеты отличнейшие, преподаватели шикарные. Все от и до. Садик можно посмотреть, детям есть где заниматься. В нашей школе во всех классах дети есть. В Орлянскую школу нас отправляют, уже в 1 классе там года два нет детей, а нас туда отправляют.

Вопрос с логистикой здесь обещают решить: чтобы отвозить детей в соседние поселки, уже закупили два автобуса. Но обеспечивать работу наполовину пустующей школы – непростая экономическая задача для небольшого агрогородка. К тому же нехватка педагогических кадров (сейчас здесь трудятся более 30 человек) отражается и на учебном процессе: есть учителя, вынужденные преподавать сразу несколько предметов, причем далеко не смежных. Например, русский язык с биологией. Для всех педагогов также предусмотрены новые рабочие места в соседних населенных пунктах.

«Агрогородок начнёт вымирать». В Щучинском районе хотят закрыть школу. К чему это приведёт и что говорят родители?-10

Елена Пасюта, заместитель председателя Щучинского райисполкома:
На содержание школы уходит более 400 тысяч белорусских рублей, что, конечно, неоправданное вложение на развитие данного учреждения. Надеемся, после оптимизации эти все средства будут направлены на развитие близлежащих школ. Уже в настоящее время закуплены новые компьютерные классы, мультиборды. И детям, конечно, будут там созданы лучшие условия в том плане, что у них будет возможность посещать факультативы, объединения по интересам, иметь возможность заниматься музыкальной школой. Вот этих условий в данном учреждении нет.

«Агрогородок начнёт вымирать». В Щучинском районе хотят закрыть школу. К чему это приведёт и что говорят родители?-13

В райисполкоме тем временем подсчитали: к 2025 году в Раковичах будет вдвое меньше детей школьного возраста. А значит, содержание всего комплекса станет еще более затратным. Найти компромисс в этом вопросе пока не удается. На очередной диалог сельские жители и местная власть соберутся 18 июня.

# Школы в Беларуси # общество # Светлана Мельник # Леонид Тарароев # Елена Пасюта # Фотофакт

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