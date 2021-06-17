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«На участке появится многофункциональный центр». Как реконструируют промзону на Тростенецкой

17 июня 2021 21:26
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Новости Беларуси. В Минске реконструируют более 130 гектаров земли. Это промзона в Ленинском районе. Участок находится в границах Партизанского проспекта – улиц Ванеева и Аранской, здесь на месте старых цехов построят современный технопарк, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«На участке появится многофункциональный центр». Как реконструируют промзону на Тростенецкой-1

Кроме того, целью реконструкции является повышение эффективности использования земли – помещения на первых этажах производств будут сданы в аренду. А вот здания крупных предприятий решено сохранить и обновить. Число рабочих мест на этом территориальном участке увеличится с 13 до 22 тысяч. На участке появится многофункциональный центр.

«На участке появится многофункциональный центр». Как реконструируют промзону на Тростенецкой-4

Ольга Верамей, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:
Работа разбита на два этапа. К 2024 году планируется построить административно-деловые и производственные проекты, достроить здание на улице Тростенецкой, 11, трансформировать торгово-бытовой объект, производственные территории. И в целом на участке появится многофункциональный центр, производственные, культурные объекты, административно-деловые зоны.

Работы будут проводиться в два этапа. Завершат проект в 2030 году.

# Строительство # общество # Ольга Верамей # Фотофакт

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