ГАИ предложила блогерам показать свои навыки вождения. Вот что из этого получилось

Новости Беларуси. Своеобразный вызов блогерам от Госавтоинспекции в Гомеле бросили владельцы крупных пабликов областного центра. Челлендж поддержали даже те, кто пока не в числе автовладельцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как популярность в Сети влияет на знание правил дорожного движения, узнал Александр Добриян.

За экраном компьютера ей привычнее писать посты о детском здоровье. Все 10 тысяч подписчиков известного гомельского педиатра Зои Добыш отлично знают, что она не водит автомобиль. Но сегодня первый шаг – теоретический экзамен, без подготовки.

Зоя Добыш, блогер:

Ой, это очень интересно, очень круто. Я посмотрела, что я даже что-то знаю как пешеход и как пассажир. Это же безопасность ребенка, и я как участковый педиатр всем родителям даю под роспись памятки о профилактике детского травматизма, чтобы родители не забывали о том, что они должны думать о безопасности ребенка, но они почему-то забывают.

За ходом испытания онлайн следит целая армия подписчиков. Поддерживают лайками и комментариями. А за рулем начинающий инстаблогер, но опытный водитель. Эстакаду Тина проходит шутя, все-таки 10 лет стажа.

– Тина, прошла. Поздравляю.

– Спасибо большое.

– Если бы вы были первичником, я бы вам уже с учетом того, что прошли бы город, выдал водительское удостоверение.

– Спасибо большое. Александр Добриян, корреспондент:

Тина, скажите, было сложно?

Тина, блогер:

Нет. Сейчас порой мужчины и парни хуже водят, чем девушки. Поэтому не стоит бояться нас на дорогах.

Челлендж принят и пройден достойно. Блогеры и в офлайне оказались на высоте. Заодно еще раз напомнили своим подписчикам о необходимости время от времени освежать знания, от которых зависят жизни.

Екатерина Родионова, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Освежить, вспомнить и показать. Самая главная наша задача – чтобы по ту сторону телефонов увидели как наши подписчики, так и подписчики блогеров, что дружить, взаимодействовать и соблюдать правила дорожного движения необходимо и важно.