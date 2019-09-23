День осеннего равноденствия-2019: астрономическая осень наступает 23 сентября

Новости Беларуси. 23 сентября наступает астрономическая осень. В 10 часов и 50 минут дневное светило пересечет небесный экватор и перейдет из Северного полушария в Южное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия. Звезда пребывает над и под горизонтом 12 часов, причем восход Солнца происходит точно на востоке, а закат – на западе. И если на нашем полушарии наступит астрономическая осень, в Южном – весна.