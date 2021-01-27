Снегопад «Ларс» осложнил ситуацию на дорогах Беларуси. В аварии погибла молодая девушка

Новости Беларуси. Снежный «Ларс» продолжает хозяйничать в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мощный циклон обрушился на страну в начале недели, принеся с собой сильный ветер и обильные снегопады.

Более 400 населённых пунктов в Беларуси пострадали из-за снежного циклона «Ларс»

Уже вторые сутки все силы экстренных служб брошены на ликвидацию последствий удара стихии. Тяжелее всего в эти дни приходится энергетикам. И днем и ночью десятки бригад делают все возможное, чтобы максимально быстро вернуть в населенные пункты свет и тепло. Обледеневшие линии электропередачи обрывались под тяжестью снега, падающих веток и деревьев. Всего пострадали свыше 2 400 городов и сел. В большинстве из них ремонтные работы уже завершены.