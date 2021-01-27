Снегопад «Ларс» осложнил ситуацию на дорогах Беларуси. В аварии погибла молодая девушка
Новости Беларуси. Снежный «Ларс» продолжает хозяйничать в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мощный циклон обрушился на страну в начале недели, принеся с собой сильный ветер и обильные снегопады.
Более 400 населённых пунктов в Беларуси пострадали из-за снежного циклона «Ларс»
Уже вторые сутки все силы экстренных служб брошены на ликвидацию последствий удара стихии. Тяжелее всего в эти дни приходится энергетикам. И днем и ночью десятки бригад делают все возможное, чтобы максимально быстро вернуть в населенные пункты свет и тепло. Обледеневшие линии электропередачи обрывались под тяжестью снега, падающих веток и деревьев. Всего пострадали свыше 2 400 городов и сел. В большинстве из них ремонтные работы уже завершены.
Снегопад серьезно осложнил и ситуацию на дорогах. Так, в Минске минувшей ночью произошло смертельное ДТП. В аварии погибла молодая девушка. Водитель не справилась с управлением на скользкой дороге и врезалась в осветительную мачту на проспекте Дзержинского. Спасти ее не удалось. Всего за прошедшие сутки в столице произошло около сотни ДТП. Поэтому в ГАИ призывают строго соблюдать необходимые меры предосторожности.
Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Столичная Госавтоинспекция напоминает о необходимости отказаться от резких маневров, торможений, поворот осуществлять плавно. Заранее тормозить, приближаясь к остановочным пунктам, а также к пешеходным переходам, так как из-за частого торможения на данных участках появляется наледь. Мы напоминаем о том, что перед выездом на проезжую часть необходимо очистить световые приборы, очистить стекла автомобиля тщательно, а также проверить работу стеклоочистителей.
В условиях непогоды Госавтоинспекция контролирует и коммунальные службы, сопровождает технику во время выполнения работ, чтобы улучшить условия дорожного движения. Ведь на уборку снега по всей стране сейчас брошены сотни единиц спецмашин. В усиленном режиме работает и МЧС. Спасатели освобождают от упавших деревьев и снежных заносов автомобили. Предполагается, что циклон «Ларс» пробудет в Беларуси до четверга, 28 января.