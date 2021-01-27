Новости Беларуси. По уголовному делу о массовых беспорядках в Минске задержан активист «Европейской Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о 39-летнем жителе столицы Максиме Винярском.

Оперативники выяснили, что осенью 2020 года он призывал людей выходить на митинги с БЧБ-символикой и оказывать активное сопротивление милиции. После того как многие организаторы массовых беспорядков были выявлены, мужчина стал скрываться от правоохранителей и вплоть до задержания не выходил из дома. Продукты ему приносили родственники.