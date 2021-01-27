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В Столбцах построят 60-квартирный дом для медработников центральной районной больницы

27 января 2021 13:51
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Новости Беларуси. Для медработников центральной районной больницы в Столбцах построят 60-квартирный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жилье будет строиться за счет государственного бюджета. Сейчас выбирают проектную организацию. Сдать объект планируется до конца года.

В Столбцах построят 60-квартирный дом для медработников центральной районной больницы-1

Еще одна многоэтажка на 100 квартир, в том числе для многодетных семей, будет построена в новом микрорайоне № 7. Рядом возводят школу № 4 на 720 мест. Учреждение примет школьников 1 сентября.

В Столбцах построят 60-квартирный дом для медработников центральной районной больницы-4

Евгений Кондратович, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Столбцовского райисполкома:
Эта школа будет одной из самых современных в нашей стране. В ней будут размещены тир, современный актовый зал, бассейн, тренажерный зал, зал для занятий гимнастикой, расположен стадион с современным спортивным оборудованием и игровым.

Также будет определен участок для выращивания сельскохозяйственной продукции. Это поможет нашим школьникам, нашим детям немного вникнуть в сельское хозяйство. Также вокруг школы будет благоустроена аллея с пешеходными связями.

В Столбцах построят 60-квартирный дом для медработников центральной районной больницы-7

В районе развивается и индивидуальный жилой сектор. Только в 2020 году было введено около 15,5 тысяч квадратных метров. В 2021 году для нуждающихся будет выделен еще 201 участок.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Евгений Кондратович # Фотофакт

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