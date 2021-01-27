В Столбцах построят 60-квартирный дом для медработников центральной районной больницы

Жилье будет строиться за счет государственного бюджета. Сейчас выбирают проектную организацию. Сдать объект планируется до конца года.

Новости Беларуси. Для медработников центральной районной больницы в Столбцах построят 60-квартирный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Еще одна многоэтажка на 100 квартир, в том числе для многодетных семей, будет построена в новом микрорайоне № 7. Рядом возводят школу № 4 на 720 мест. Учреждение примет школьников 1 сентября.

Евгений Кондратович, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Столбцовского райисполкома:

Эта школа будет одной из самых современных в нашей стране. В ней будут размещены тир, современный актовый зал, бассейн, тренажерный зал, зал для занятий гимнастикой, расположен стадион с современным спортивным оборудованием и игровым.

Также будет определен участок для выращивания сельскохозяйственной продукции. Это поможет нашим школьникам, нашим детям немного вникнуть в сельское хозяйство. Также вокруг школы будет благоустроена аллея с пешеходными связями.