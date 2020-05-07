Владимир Макей: наши дети и внуки, наверное, ещё меньше знают, чем мы, об этой войне

Новости Беларуси. Торжественные мероприятия, связанные с 75-летием Великой Победы, выходят на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране сотни и тысячи людей говорят «спасибо» за мир и за жизнь ветеранам и павшим воинам.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Мы знаем об этой войне из уст людей, которые участвовали в ней и которых, к сожалению, становится все меньше и меньше – наших ветеранов. Мы знаем, наверное, еще из книг Василя Быкова, Юрия Бондарева, из книг и тех, кто описывал происходящее по другую линию фронта, как например, Генрих Белль или Эрих Мария Ремарк. Но все они были едины в одном, в том, что война – это смерть, ужас, горе и страдания. И наши дети и внуки, наверное, еще меньше знают, чем мы, об этой войне. Поэтому эта акция, то, что проходит сейчас в Беларуси, – все эти события направлены на то, чтобы мы помнили об этом.