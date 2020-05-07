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Владимир Макей: наши дети и внуки, наверное, ещё меньше знают, чем мы, об этой войне

07 мая 2020 15:01
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Новости Беларуси. Торжественные мероприятия, связанные с 75-летием Великой Победы, выходят на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране сотни и тысячи людей говорят «спасибо» за мир и за жизнь ветеранам и павшим воинам.

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Владимир Макей: наши дети и внуки, наверное, ещё меньше знают, чем мы, об этой войне-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:   
Мы знаем об этой войне из уст людей, которые участвовали в ней и которых, к сожалению, становится все меньше и меньше наших ветеранов. Мы знаем, наверное, еще из книг Василя Быкова, Юрия Бондарева, из книг и тех, кто описывал происходящее по другую линию фронта, как например, Генрих Белль или Эрих Мария Ремарк. Но все они были едины в одном, в том, что война это смерть, ужас, горе и страдания. И наши дети и внуки, наверное, еще меньше знают, чем мы, об этой войне. Поэтому эта акция, то, что проходит сейчас в Беларуси,  все эти события направлены на то, чтобы мы помнили об этом.    

Сергей Румас возложил цветы к обелиску, где захоронены 30 тысяч человек (здесь подробнее).   

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Макей # Фотофакт

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