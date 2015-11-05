Немцы недовольны наплывом беженцев в Германию: история деревушки Зумте

Новости Германии. 500 мигрантов, включая женщин и детей, прибыли в небольшую немецкую деревушку Зумте, которая находится недалеко от реки Эльба в восточной Германии. Беженцев встретили члены Рабочего объединения самаритян, которые перестроили агентство по сбору долгов в приют. Пресс-секретарь Рабочего общества самаритян (в интервью изданию The Daily Mail):

Было создано помещение, рассчитанное на 509 человек. Все беженцы будут накормлены, а также в обязательном порядке зарегистрированы. У них будет место для ночлега, свежеприготовленная еда, а также условия для поддержания личной гигиены.

По приезде женщины не скрывали вздохов облегчения, а дети, проснувшиеся после долгого путешествия, моргали, ослепленные яркими огнями. Одетые в теплые одежды и завернутые в головные платки женщины осторожно направились в центр деревушки. Мужчины собрали свои пожитки и последовали за своими семьями в новый дом.

Каждая седьмая семья среди беженцев прибыла из Сирии. Одна из беженцев, девушка двадцати лет:

Наша семья провела в дороге целый месяц. Это было очень тяжело. Я так рада, что мы наконец прибыли в Германию.

Небольшая деревенька Зумте в большинстве своем населена хорошо обеспеченными пенсионерами, проживающими в уютных красивых домах. И они прибытию гостей рады не очень... Сегодня эта деревня стала символом борьбы Германии с возрастающим потоком беженцев.

В октябре мэр городка Кристиан Фабель был проинформирован федеральным правительством о том, что его деревня должна будет принять 1 000 беженцев. Несмотря на то, что была сделана уступка и деревеньке придется принять 750 мигрантов, такой наплыв беженцев проверяет на прочность терпимость как жителей деревеньки Зумте, так и всей Германии.

Группы неонацистов по всей стране стали зачинщиками жестоких акций, направленных против лиц, ищущих убежища. В сценах, напоминающих темные времена Третьего Рейха, беженцы подвергаются оскорблениям, в них кидают бутылки с зажигательной смесью, а также нападают с бейсбольными битами. Так оппозиция показывает свое недовольство политикой открытых дверей, проводимой канцлером Ангелой Меркель. Большой раскол также произошел между партией ХДС (Христианско-демократический союз ) Ангелы Меркель и баварской партией ХСС (Христианско-социальный союз), которая требует закрытия границ, чтобы остановить непрекращающийся поток беженцев.

В воскресенье, 1 ноября, в Магдебурге группа из 30 человек, некоторые из которых имели при себе бейсбольные биты, преследовали трех выходцев из Сирии и избили их. В городе Висмар на земле Мекленбург – Померания – родина Ангелы Меркель – в субботу, 31 октября, двое сирийцев были атакованы, находясь за пределами центра размещения беженцев. Атаковавшие выкрикивали нацистский лозунг «Зиг Хайль». Жертвы нападения поступили в местную больницу с ушибами, порезами, а также подозрениями на сотрясение мозга. В городе Фрайталь правые совершили покушение на убийство политика, поддерживающего местные приюты для беженцев. Также было совершено нападение на многоквартирный дом, в котором проживало восемь мигрантов. Между тем, существует и еще одна опасность: дети беженцев рискуют стать жертвами педофилов из-за отсутствия контроля в центрах размещения беженцев. Данное предупреждение властей последовало за признанием 32-летнего мужчины в сексуальном насилии и убийстве четырехлетнего ребенка, которого он похитил из центра размещения беженцев в Берлине. Подозреваемый, известный как Сильвио С, был арестован после того, как его мать сообщила полиции, что он может быть причастен к похищению боснийского мальчика Мохамеда.