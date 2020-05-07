Сергей Румас возложил цветы к обелиску, где захоронены 30 тысяч человек

Новости Беларуси. Торжественные мероприятия, связанные с 75-летием Великой Победы, выходят на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране сотни и тысячи людей говорят «спасибо» за мир и за жизнь ветеранам и павшим воинам.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас возложил цветы к обелиску, который установлен на 9-м километре Московского шоссе напротив Военной академии. Здесь захоронены 30 тысяч военнопленных, а также мирных жителей, расстрелянных во время фашистской оккупации.