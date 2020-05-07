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Сергей Румас возложил цветы к обелиску, где захоронены 30 тысяч человек

07 мая 2020 14:08
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Новости Беларуси. Торжественные мероприятия, связанные с 75-летием Великой Победы, выходят на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране сотни и тысячи людей говорят «спасибо» за мир и за жизнь ветеранам и павшим воинам.  

Сергей Румас возложил цветы к обелиску, где захоронены 30 тысяч человек-1

Сергей Румас возложил цветы к обелиску, где захоронены 30 тысяч человек-3

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас возложил цветы к обелиску, который установлен на 9-м километре Московского шоссе напротив Военной академии. Здесь захоронены 30 тысяч военнопленных, а также мирных жителей, расстрелянных во время фашистской оккупации.    

Сергей Румас возложил цветы к обелиску, где захоронены 30 тысяч человек-6

Цветы к стеле «Минск город-герой» возложили вице-премьер Дмитрий Крутой, а также глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Румас # Дмитрий Крутой # Владимир Макей # Фотофакт

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