Новости экономики за 07.05.2020

Новости Беларуси. Что помогло золотовалютным резервам показать рост по итогам апреля, как железная дорога усовершенствовала сервис дистанционной продажи билетов и сколько денег заработано на минувшем субботнике? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ АКТИВЫ БЕЛАРУСИ В АПРЕЛЕ ВЫРОСЛИ НА 1,2 %

После стремительного мартовского снижения международные резервные активы Беларуси в апреле не только перестали уменьшаться, но и прибавили по итогам месяца более 1 %. И это несмотря на то, что порядка 800 миллионов рублей пошло на погашение внешних и внутренних обязательств.