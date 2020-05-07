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БелЖД расширила возможности дистанционной покупки билетов

07 мая 2020 14:38
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Новости Беларуси. Белорусская железная дорога совершенствует возможности дистанционной покупки проездных документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь приобрести электронный билет с электронной регистрацией на все поезда межрегиональных и региональных линий бизнес-класса можно не позднее чем за 20 минут до отправления со станции посадки пассажира на всем маршруте. Ранее это можно было сделать не позднее чем за час до отправления состава с начальной станции.

Дистанционное оформление проездных документов становится все более востребованной услугой. В настоящее время на поезда с нумерованными местами через интернет реализуется около трети билетов.

Больше новостей экономики за 7 мая здесь.

# Белорусская железная дорога # общество # Сергей Савицкий

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