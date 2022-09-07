ГПК: количество транспорта на въезд в ЕС снизилось

Новости Беларуси. Очереди в пунктах пропуска на границе со странами Европейского союза к середине недели уменьшились в связи с сокращением автомобильного потока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркивают в погранкомитете, контрольные службы сопредельных государств по-прежнему игнорируют договоренности по пропуску автомобилей. Наиболее напряженная обстановка на польском направлении. По данным на эту минуту, выезда в пункте пропуска «Берестовица» ожидают более 300 грузовых автомобилей. За прошедшие сутки польские пограничники пропустили всего 30 % машин от нормы. Что касается легковушек, то очередь была только на погранпереходе «Брест-Тересполь». Там сотрудники европейского пункта пропуска оформили всего около трети транспортных средств от установленных договоренностей.