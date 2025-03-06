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В преддверии 8 Марта в Минске прошла встреча с супругами глав дипмиссий

06 марта 2025 17:23
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В преддверии 8 Марта в Минске прошла встреча супруги министра иностранных дел Беларуси с женами глав дипломатических миссий и представительств международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие ежегодное и каждый раз собирает гостей в новых местах. В этот раз площадкой для светского приема стала Белтелерадиокомпания.

В преддверии 8 Марта в Минске прошла встреча с супругами глав дипмиссий-2

Наталья Рыженкова, супруга министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова:
Когда мы продумывали формат мероприятия, подумала, что всегда мы видим красивую картинку, всегда мы видим красивые репортажи. Как же они создаются? И немногие люди когда-то окунулись именно в закулисье телевидения, в эту магию, как же это все создается. Поэтому эта идея показалась интересной в преддверии 8 Марта. 

Прием стал возможностью непринужденно пообщаться в женской компании. Во время экскурсионной программы каждая могла попробовать себя в роли телеведущей и записать поздравление с праздником на родном языке. Для некоторых это исполнение давней детской мечты.

В преддверии 8 Марта в Минске прошла встреча с супругами глав дипмиссий-4

Ирина Селезнева, супруга советника-посланника посольства Российской Федерации в Республике Беларусь:
Я была счастлива от того, что я могу в прямом эфире и лично коллегам, с кем я работаю, часто организовала различные мероприятия, сказать добрые слова. Желаю здоровья, счастья, радости, успехов. И мира вашим семьям. 

В преддверии 8 Марта в Минске прошла встреча с супругами глав дипмиссий-6

Илина Вукайлович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси:
Как и всегда, у вас в Беларуси в праздничное время создается такая особая нежная атмосфера. Всех женщин этого мира с наступающим праздником, с 8 Марта, желаю всего самого лучшего. 

Предпраздничную встречу посетили представительницы более чем 20 стран мира.

# 8 Марта

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