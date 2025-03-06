Лукашенко подписал указ о весеннем призыве на срочную военную службу

Весенний призыв-2025. Президент Беларуси подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, в период весенней кампании повестки в военкоматы получат молодые люди, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку. А также граждане призывного возраста, утратившие право на отсрочку.

На службу в резерве будут призваны граждане из числа студентов первого курса вузов сельскохозяйственного профиля, имеющих право на отсрочку от призыва для продолжения образования и изъявивших желание пройти такую службу.

Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки.