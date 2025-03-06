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Наталья Кочанова встретилась с представительницами личного состава войсковой части 3214

06 марта 2025 17:21
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В преддверии 8 Марта председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с военнослужащими 3-й отдельной Краснознаменной бригады специального назначения и пообщалась с представительницами личного состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова встретилась с представительницами личного состава войсковой части 3214-2

Встреча стала отличным поводом для женщин-военных сменить привычную форму на стильные наряды. Атмосфера праздника не мешала разговору на самые важные темы: мирный статус Беларуси, семейные ценности и, конечно же, роль женщины в современном обществе. Не обошли стороной и актуальную информационную повестку, обсудили недавнее интервью главы государства.

Наталья Кочанова встретилась с представительницами личного состава войсковой части 3214-4

Татьяна Кожевникова, служащая войсковой части 3214:
Для меня большая честь в преддверии праздника, Международного дня женщин, увидеться с Натальей Ивановной. Потому что она занимает такой высокий пост в нашем государстве, послушать о специфике ее работы. То, что у нас сейчас именно женщины занимают такие высшие должностные посты, это очень-очень важно. Так как именно женщина со своей точки зрения больше чувствует, где необходима помощь.

Также Наталья Кочанова рассказала о работе Совета Республики в сфере законотворчества и работы с обращениями граждан. Особая тема разговора – воспитание подрастающего поколения, в частности деятельность Молодежного совета и патриотических клубов. К слову, один из них работает на базе войсковой части 3214.

# 8 Марта # Наталья Кочанова

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