Владимир Кухарев в «Тростенце»: во время войны Беларусь пострадала больше других и сегодня помнит о погибших

Новости Беларуси. Преступления, у которых нет срока давности. 9 декабря Международный день памяти жертв геноцида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Траурные мероприятия проходят по всей стране. В Минске сотни человек собрались в мемориальном комплексе «Тростенец».

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Такие мероприятия сплачивают людей, и сегодня мы видим представителей самых различных поколений, которые пришли сюда, чтобы отдать дань памяти безвинно погибшим людям. И Беларусь, которая пострадала больше других, сегодня помнит об этих людях.

Елена Хатеева, председатель первичной организации РОО «БСЖ» Минского автомобильного завода:

Это, конечно, очень печальное событие. Я вообще родом из Орши. Как известно, это один из самых таких городов, который был на острие атаки. И «Катюша» дала первые залпы именно у нас, под Оршей. Поэтому, конечно же, нет такой семьи, которую не затронула бы тема Великой Отечественной войны в Беларуси.