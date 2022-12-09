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Владимир Кухарев в «Тростенце»: во время войны Беларусь пострадала больше других и сегодня помнит о погибших

09 декабря 2022 13:11
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Новости Беларуси. Преступления, у которых нет срока давности. 9 декабря Международный день памяти жертв геноцида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Кухарев в «Тростенце»: во время войны Беларусь пострадала больше других и сегодня помнит о погибших-1

Траурные мероприятия проходят по всей стране. В Минске сотни человек собрались в мемориальном комплексе «Тростенец».  

Владимир Кухарев в «Тростенце»: во время войны Беларусь пострадала больше других и сегодня помнит о погибших-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:  
Такие мероприятия сплачивают людей, и сегодня мы видим представителей самых различных поколений, которые пришли сюда, чтобы отдать дань памяти безвинно погибшим людям. И Беларусь, которая пострадала больше других, сегодня помнит об этих людях.  

Владимир Кухарев в «Тростенце»: во время войны Беларусь пострадала больше других и сегодня помнит о погибших-7

Елена Хатеева, председатель первичной организации РОО «БСЖ» Минского автомобильного завода:  
Это, конечно, очень печальное событие. Я вообще родом из Орши. Как известно, это один из самых таких городов, который был на острие атаки. И «Катюша» дала первые залпы именно у нас, под Оршей. Поэтому, конечно же, нет такой семьи, которую не затронула бы тема Великой Отечественной войны в Беларуси.  

Владимир Кухарев в «Тростенце»: во время войны Беларусь пострадала больше других и сегодня помнит о погибших-10

Преступной тенденцией в последнее время стало уничтожение памятников. В ряде европейских стран демонтируют монументы в честь советских воинов, тем самым стирая память сразу нескольких поколений. Чтобы еще раз обратить внимание на варварство, которые происходят на наших глазах и не допустить возрождения идей нацизма, юные белорусы запустили флешмоб против беспамятства народов.  

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# Великая Отечественная война # общество # Владимир Кухарев # Елена Хатеева # Фотофакт

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