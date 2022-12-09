9 декабря отмечают Международный день памяти жертв геноцида

Новости Беларуси. Преступления, у которых нет срока давности. 9 декабря Международный день памяти жертв геноцида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурные мероприятия проходят по всей стране.

В Минске сотни человек собрались в мемориальном комплексе «Тростенец». По данным историков, в годы оккупации в этом лагере смерти нацисты уничтожили более 500 тысяч человек. Сегодня память безвинно погибших почтили минутой молчания. К подножию центрального монумента комплекса легли сотни живых цветов.

Беларусь – одна из немногих стран, где отстаивают ценность Великой Победы, а вместе с тем и историческую правду, которую пытаются забыть или стереть отдельные государства.