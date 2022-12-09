Что собой будет представлять вступительная кампания в 2023 году? Рассказал Сергей Касперович

Получить заветный билет в мир студенчества в следующем году будет проще! Вступительная кампания 2023-го диктует новые правила игры. Главная инновация – введение централизованных экзаменов для одиннадцатиклассников!

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования:

В 2023 году впервые наши школьники будут сдавать централизованный экзамен как выпускной из школы по двум предметам. Это русский или белорусский языки на выбор, а также один из профильных предметов (математика, физика, химия, биология) также по выбору выпускника, результат которых находят свое воплощение в двух ипостасях. Влияют на оценки в аттестате. Также по результатам централизованного экзамена выдаются сертификаты по стобалльной шкале, которые можно принести в приемную кампанию. Школьник после выпуска также может сдать централизованное тестирование еще по одному профильному предмету. Таким образом, на руках централизованный экзамен (два предмета), централизованное тестирование.

Поступить в ВУЗ, да еще и без экзаменов – миссия выполнима! Участие в университетских олимпиадах – уникальный шанс примерить на себя роль абитуриента еще со школьной скамьи! Победа в интеллектуальном поединке позволит ребятам зачислиться на выбранную специальность уже в марте!

Сергей Касперович:

Еще одна новая возможность – это поступление на целевую подготовку по внутреннему испытанию. По результатам суммы баллов аттестата и внутреннего экзамена абитуриент, участвуя в конкурсе на целевую подготовку, также может быть зачислен без сертификата централизованного экзамена или централизованного тестирования.