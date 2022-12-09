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Что собой будет представлять вступительная кампания в 2023 году? Рассказал Сергей Касперович

09 декабря 2022 11:40
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Получить заветный билет в мир студенчества в следующем году будет проще! Вступительная кампания 2023-го диктует новые правила игры. Главная инновация – введение централизованных экзаменов для одиннадцатиклассников!

Что собой будет представлять вступительная кампания в 2023 году? Рассказал Сергей Касперович-1

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования:
В 2023 году впервые наши школьники будут сдавать централизованный экзамен как выпускной из школы по двум предметам. Это русский или белорусский языки на выбор, а также один из профильных предметов атематика, физика, химия, биология) также по выбору выпускника, результат которых находят свое воплощение в двух ипостасях. Влияют на оценки в аттестате. Также по результатам централизованного экзамена выдаются сертификаты по стобалльной шкале, которые можно принести в приемную кампанию. Школьник после выпуска также может сдать централизованное тестирование еще по одному профильному предмету. Таким образом, на руках централизованный экзамен (два предмета), централизованное тестирование.

Что собой будет представлять вступительная кампания в 2023 году? Рассказал Сергей Касперович-4

Поступить в ВУЗ, да еще и без экзаменов – миссия выполнима! Участие в университетских олимпиадах – уникальный шанс примерить на себя роль абитуриента еще со школьной скамьи! Победа в интеллектуальном поединке позволит ребятам зачислиться на выбранную специальность уже в марте!

Что собой будет представлять вступительная кампания в 2023 году? Рассказал Сергей Касперович-7

Сергей Касперович:
Еще одна новая возможность – это поступление на целевую подготовку по внутреннему испытанию. По результатам суммы баллов аттестата и внутреннего экзамена абитуриент, участвуя в конкурсе на целевую подготовку, также может быть зачислен без сертификата централизованного экзамена или централизованного тестирования.

Что собой будет представлять вступительная кампания в 2023 году? Рассказал Сергей Касперович-10

Согласно новой концепции, попасть в ряды учащихся белорусских университетов также смогут иностранцы.

Сергей Касперович:
Ранее были только востребованные специальности, экономикой определены, без вступительных испытаний при наличии сертификатов ЕГЭ. Вот, наверное, такие общие изменения, которые ждут наших абитуриентов в 2023 году.

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# Образование в Беларуси # общество # Сергей Касперович # Вероника Макаревич # Фотофакт

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