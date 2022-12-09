Что собой будет представлять вступительная кампания в 2023 году? Рассказал Сергей Касперович

Получить заветный билет в мир студенчества в следующем году будет проще! Вступительная кампания 2023-го диктует новые правила игры. Главная инновация – введение централизованных экзаменов для одиннадцатиклассников!
Получить заветный билет в мир студенчества в следующем году будет проще! Вступительная кампания 2023-го диктует новые правила игры. Главная инновация – введение централизованных экзаменов для одиннадцатиклассников!
Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования:
В 2023 году впервые наши школьники будут сдавать централизованный экзамен как выпускной из школы по двум предметам. Это русский или белорусский языки на выбор, а также один из профильных предметов (математика, физика, химия, биология) также по выбору выпускника, результат которых находят свое воплощение в двух ипостасях. Влияют на оценки в аттестате. Также по результатам централизованного экзамена выдаются сертификаты по стобалльной шкале, которые можно принести в приемную кампанию. Школьник после выпуска также может сдать централизованное тестирование еще по одному профильному предмету. Таким образом, на руках централизованный экзамен (два предмета), централизованное тестирование.
Поступить в ВУЗ, да еще и без экзаменов – миссия выполнима! Участие в университетских олимпиадах – уникальный шанс примерить на себя роль абитуриента еще со школьной скамьи! Победа в интеллектуальном поединке позволит ребятам зачислиться на выбранную специальность уже в марте!
Сергей Касперович:
Еще одна новая возможность – это поступление на целевую подготовку по внутреннему испытанию. По результатам суммы баллов аттестата и внутреннего экзамена абитуриент, участвуя в конкурсе на целевую подготовку, также может быть зачислен без сертификата централизованного экзамена или централизованного тестирования.
Согласно новой концепции, попасть в ряды учащихся белорусских университетов также смогут иностранцы.
Сергей Касперович:
Ранее были только востребованные специальности, экономикой определены, без вступительных испытаний при наличии сертификатов ЕГЭ. Вот, наверное, такие общие изменения, которые ждут наших абитуриентов в 2023 году.
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