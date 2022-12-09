«Алкоголизм не передаётся по наследству». Чем опасна пагубная привычка и как с ней бороться?

Алкоголь и счастливая семья – это два понятия, которые никогда не пересекаются. Зависимый человек теряет интерес к другим занятиям и людям, а это приводит к постоянным ссорам, финансовой нестабильности и непониманию.

Константин Рыбчинский, врач психиатр-нарколог медицинского центра «Исцеление»:

Когда один человек попадает в зависимость, а как правило он попадает в зависимость, он не рождается алкоголиком. И алкоголизм не передается по наследству, как многие думают. От употребления алкоголя страдает не только он один, страдают еще 4-5 человек. Это жена или муж, в зависимости от того, кто пьет, дети и родители. Человек, употребляющий алкоголь, думает, что это моя проблема, я ее буду сам решать, вы не лезьте. Но он наносит большой, огромный вред всем людям, о которых я сказал. Первое, что происходит. Жена или муж – у них меняется настроение, появляется тревога, потому что они любят этого человека и хотят, чтобы он перестал употреблять алкоголь.

Алкоголизм – это болезнь, которая разрушила миллионы семей. Но даже если супруги остались вместе, такой нездоровый образ жизни обязательно отразится на их детях.

Константин Рыбчинский:

Дети подвержены большему страху. Он у них формируется за счет того, что их родители, кто-то один из родителей употребляет алкоголь. Потому что, во-первых, нет контакта с детьми. Они вырастают, и когда становятся взрослыми, у них формируются определенные комплексы. И, конечно же, если родители продолжают употреблять алкоголь, то тревога, плохое настроение, когда сын или дочь узнают, что их отец или мать употребляют алкоголь, нарастают. Даже во взрослом состоянии. Поэтому многие дети из семей, где пьющие родители, алкоголь не употребляют. Или если употребляют, то они умеют его употреблять контролируемо.

Алкоголизм – это вопрос всей семьи, где кроме стресса и эмоциональных проявлений могут появиться реальные заболевания. Это проблемы с сердцем, давлением и нервной системой.

Константин Рыбчинский:

Один умный человек сказал, что есть четыре мячика: работа, семья, родственники, друзья. Первый мячик резиновый. Если он упадет, он отскочит и вернется к вам в руки. Если упадут другие три мячика – семья, родственники, друзья – они разобьются, они стеклянные. Поэтому не нужно допускать того, чтобы эти мячики разбились. Вовремя обращайтесь к врачам-наркологам и врачам-психотерапевтам.

Если ваш близкий попал в ловушку зависимости, можно попытаться ему помочь. Но важно понимать, что успешное лечение в первую очередь зависит только от самого пациента. Он должен признать свою пагубную привычку и действительно захотеть от нее избавиться.