Прямой эфир

Препарат для заживления ран и лечения рака желудка. Что ещё разрабатывает НИИ физико-химических проблем БГУ?

09 декабря 2022 11:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Коллектив ученых Научно-исследовательского института физико-химических проблем БГУ активно работает над созданием новых препаратов. Более 50 европейских стран используют разработки наших соотечественников. Мы посетили производственный участок по изготовлению лекарств. Некоторые из них уже получили мировую патентную защиту.  

Препарат для заживления ран и лечения рака желудка. Что ещё разрабатывает НИИ физико-химических проблем БГУ?-1

Павел Бычковский, директор научно-технологического парка «УНИТЕХПРОМ БГУ», кандидат химических наук:  
Производственный участок, который здесь создан благодаря поддержке инновационного фонда Мингорисполкома и республиканского централизованно инвестиционного фонда. На сегодня здесь у нас создаются и новые еще три препарата. Это и противоспаечный препарат, «Фосцелантан» ранозаживляющий и «Проспиделонг» препарат для лечения рака желудка, поражения брюшной полости.

Препарат для заживления ран и лечения рака желудка. Что ещё разрабатывает НИИ физико-химических проблем БГУ?-4

Новаторское вещество «Фосцелантан» предназначено для ускорения регенерации поврежденных тканей. Препарат повышает функциональную активность иммунных клеток. При смачивании физраствором пластина на раневой поверхности трансформируется в гелеобразную массу и обеспечивает восстановительный эффект. Заболевания кожи, бытовые и производственные травмы станут под силу этому новшеству.  

Препарат для заживления ран и лечения рака желудка. Что ещё разрабатывает НИИ физико-химических проблем БГУ?-7

Павел Бычковский:  
Сейчас мы будем через месяц-два вводить в эксплуатацию новые производственные участки. В настоящее время мы уже получили разрешение на проведение клинических испытаний лекарственных препаратов «Фосцелантан», поэтому в ближайшее время будут наработаны первые серии препарата. Клиника [клинические испытания – прим. ред.] будет проходить в отделениях хирургии и, скорее всего, в Больнице скорой медицинской помощи.  

Препарат для заживления ран и лечения рака желудка. Что ещё разрабатывает НИИ физико-химических проблем БГУ?-10

«Антиспайк» используется для профилактики спайкообразования при хирургических вмешательствах на органах брюшной полости, а также обладает обезболивающим действием. Еще один немаловажный этап производства – это изготовление фармацевтических субстанций.  

Препарат для заживления ран и лечения рака желудка. Что ещё разрабатывает НИИ физико-химических проблем БГУ?-13

Евгений Дрепаков, начальник сектора по производству фармацевтической субстанции лекарственных средств:  
Здесь представлена реакторная система для полного синтеза, которая позволяет производить нам до 20 килограмм в год. В реакторах производится перекристаллизация полупродукта, который потом получается у нас на предприятии, после этого идет очистка на фильтре и сушка до готового продукта. У нас есть предварительные процедуры – мы готовим полупродукт, а здесь уже готовая фармацевтическая субстанция.  

Препарат для заживления ран и лечения рака желудка. Что ещё разрабатывает НИИ физико-химических проблем БГУ?-16

Ранее в нашей стране подобные средства не производились. Реализация этих препаратов позволит обеспечить независимость от импортных поставок, повысить эффективность лечения и сократить сроки пребывания пациентов в стационарах поликлиник и больниц.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Белорусские лекарства # общество # Валерия Яскевич # Павел Бычковский # Евгений Дрепаков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Госпогранкомитет: «С начала недели обстановка на границе со странами Евросоюза ухудшилась»
09 декабря 2022 11:05

Госпогранкомитет: «С начала недели обстановка на границе со странами Евросоюза ухудшилась»

Детские детективы, которые понравятся и взрослым. Какие книги лучше прочитать для семейного вечера?
09 декабря 2022 10:56

Детские детективы, которые понравятся и взрослым. Какие книги лучше прочитать для семейного вечера?

Лукашенко: «Эпоха доминирования доллара завершается»
09 декабря 2022 10:48

Лукашенко: «Эпоха доминирования доллара завершается»