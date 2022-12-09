Препарат для заживления ран и лечения рака желудка. Что ещё разрабатывает НИИ физико-химических проблем БГУ?

Коллектив ученых Научно-исследовательского института физико-химических проблем БГУ активно работает над созданием новых препаратов. Более 50 европейских стран используют разработки наших соотечественников. Мы посетили производственный участок по изготовлению лекарств. Некоторые из них уже получили мировую патентную защиту.

Павел Бычковский, директор научно-технологического парка «УНИТЕХПРОМ БГУ», кандидат химических наук:

Производственный участок, который здесь создан благодаря поддержке инновационного фонда Мингорисполкома и республиканского централизованно инвестиционного фонда. На сегодня здесь у нас создаются и новые еще три препарата. Это и противоспаечный препарат, «Фосцелантан» ранозаживляющий и «Проспиделонг» – препарат для лечения рака желудка, поражения брюшной полости.

Новаторское вещество «Фосцелантан» предназначено для ускорения регенерации поврежденных тканей. Препарат повышает функциональную активность иммунных клеток. При смачивании физраствором пластина на раневой поверхности трансформируется в гелеобразную массу и обеспечивает восстановительный эффект. Заболевания кожи, бытовые и производственные травмы станут под силу этому новшеству.

Павел Бычковский:

Сейчас мы будем через месяц-два вводить в эксплуатацию новые производственные участки. В настоящее время мы уже получили разрешение на проведение клинических испытаний лекарственных препаратов «Фосцелантан», поэтому в ближайшее время будут наработаны первые серии препарата. Клиника [клинические испытания – прим. ред.] будет проходить в отделениях хирургии и, скорее всего, в Больнице скорой медицинской помощи.

«Антиспайк» используется для профилактики спайкообразования при хирургических вмешательствах на органах брюшной полости, а также обладает обезболивающим действием. Еще один немаловажный этап производства – это изготовление фармацевтических субстанций.

Евгений Дрепаков, начальник сектора по производству фармацевтической субстанции лекарственных средств:

Здесь представлена реакторная система для полного синтеза, которая позволяет производить нам до 20 килограмм в год. В реакторах производится перекристаллизация полупродукта, который потом получается у нас на предприятии, после этого идет очистка на фильтре и сушка до готового продукта. У нас есть предварительные процедуры – мы готовим полупродукт, а здесь уже готовая фармацевтическая субстанция.