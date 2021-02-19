Каждый из них проявил себя в 2020-м. В Витебске наградили лауреатов премии «Человек года Витебщины»

Новости Беларуси. В Витебске 19 февраля чествовали лауреатов премии «Человек года Витебщины – 2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке тех, кто получил почетное звание, полсотни представителей различных сфер. Это лучшие современники в регионе, которые строят объекты, учат детей, работают в сельском хозяйстве, обслуживают население и лечат пациентов. Каждый из этих людей проявил себя в 2020-м, несмотря на все сложности года, вызванные пандемией.

Ирина Маслякова, воспитатель яслей-сада № 2 Верхнедвинска:

Мы действительно большое внимание в дошкольном учреждении уделяем патриотическому воспитанию дошкольников, воспитанию любви, уважения к своей родине, к своей нации, к людям своей страны.

Майя Бородич, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Лепельскому району:

Президентом страны много принято для того, чтобы бизнес не остановился, промышленность, экономика в целом работали, создан ряд преференций. Все социальные программы, которые стояли перед районом, были выполнены, они все были обеспечены.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Витебщина достойно пережила непростое время, которое было в прошлом году. Вы посмотрите, область первой приняла удар пандемии, и на ее примере учились и другие области. Но люди выстояли. И в первую очередь благодаря этим людям, которые сегодня будут награждены дипломами «Человек года Витебщины».