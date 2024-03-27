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Александр Турчин провёл приём граждан в Копыльском районе – с какими вопросами обращались?

27 марта 2024 17:31
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Благоустройство дорог, подтопление дома грунтовыми водами, электроснабжение, ремонт арендного жилья. Губернатор Минской области Александр Турчин провел прием граждан в Копыльском райисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин провёл приём граждан в Копыльском районе – с какими вопросами обращались?-1

Андрей Степанов живет в Слуцком районе. В деревню Горки переехал два года назад. С тех пор его волнует система электроснабжения жилого дома по улице Майской, 13. Линию в Горках заменили еще в 2014 году, но трансформаторная подстанция осталась старой. Ранее обращался к местным властям, но проблему так и не решили. И еще один актуальный вопрос – дороги. Асфальта сельчане не просят – решить вопрос предлагают хотя бы путем подсыпки гравийной смесью или асфальтогранулятом.

Александр Турчин провёл приём граждан в Копыльском районе – с какими вопросами обращались?-4

Андрей Степанов, житель деревни Горки:
Я обратился по поводу дороги в сельской местности, так как там в осенне-зимний период плохая дорога. Прием прошел хорошо. Самое главное, как покажут себя результаты.

Некоторые вопросы решались сразу на месте. Некоторые взяты на контроль. Всего на прием пришло 17 человек.

# Прием граждан # общество # Александр Турчин

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