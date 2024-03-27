До конца 2024 года в Чижовке на месте кинотеатра «Дружба» развернётся торгово-развлекательный комплекс

Новости Беларуси. До конца 2024 года в столичном микрорайоне Чижовка на месте кинотеатра «Дружба» появится торгово-развлекательный комплекс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проект входит в категорию долгостроев. Общая площадь объекта – 12 тысяч квадратных метров. Наряду с торговыми площадями центр будет располагать спортивным залом и небольшим кинотеатром, где минчане смогут провести свой досуг. Также решено возвести дополнительный 4-й этаж для фудкорта. Кроме того, будет обустроен просторный паркинг для автомобилей. Сейчас ведутся работы по устройству инженерных сетей.

Михаил Шамак, руководитель проекта инженерной организации:

Сейчас наступил благоприятный период. И мы начинаем прокладку инженерных сетей и благоустройство. И думаю, что к концу лета мы снимем забор и уже центр наш примет тот вид, который он должен иметь. И постепенно к концу года сюда будут заселяться арендаторы, ретейлеры.

Напомним, строительство началось 3 года назад. Но работы сдвинули по срокам, потому что проект скорректировали. Планируется, что вскоре это место станет самым посещаемым в микрорайоне Чижовка.