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20 кандидатов в делегаты ВНС выбрала Минская городская организация БРСМ

27 марта 2024 17:31
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Минская городская организация БРСМ определилась с кандидатами в делегаты ВНС. Это 20 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

20 кандидатов в делегаты ВНС выбрала Минская городская организация БРСМ-1

Среди них – лучшие студенты и курсанты, молодые инженеры и преподаватели. Каждый из них принимает активное участие в жизни общественного объединения и своим трудом вносит вклад в развитие страны. Их фамилии стали известны на 53-й конференции Минской городской организации БРСМ.

20 кандидатов в делегаты ВНС выбрала Минская городская организация БРСМ-4

Павел Лащевский, курсант Университета гражданской защиты МЧС:
С раннего возраста я всегда был активным гражданином Республики Беларусь, участвовал в различных мероприятиях. Я уверен, что моя активная гражданская позиция укрепит в дальнейшем продвижение белорусской молодежи не только на территории Беларуси, но и на международной арене. Чтобы все узнали, насколько у нас активная и крутая молодежь.

20 кандидатов в делегаты ВНС выбрала Минская городская организация БРСМ-7

Надежда Толстикова, студентка БНТУ:
Если меня выберут делегатом, я также буду активно принимать участие в жизни нашей страны и делать все возможное, что есть в моих силах, делать нашу страну еще лучше.

20 кандидатов в делегаты ВНС выбрала Минская городская организация БРСМ-10

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Конечно же, самое главное – это не ошибиться, потому что это те люди, которые будут представлять интересы молодежи на Всебелорусском народном собрании и доносить те посылы, которые будут озвучены там.

В дальнейшем кандидаты в делегаты ВНС будут утверждены на съезде Центрального комитета БРСМ, который пройдет 9 апреля.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Роман Бондарук # Надежда Толстикова

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