Владимир Кухарев проверил состояние железной дороги

Мэр совместно с главами администраций районов столицы и руководителями коммунальных предприятий провел объезд. Мониторинг затронул все четыре направления движения составов: до Озерища, Помыслища, Ждановичей и Колядичей. Обращалось внимание на состояние промышленных зон, фасадов построек, гаражных кооперативов, частного сектора. В ходе объезда прозвучали и замечания. Ответственным организациям даны поручения их оперативно устранить.