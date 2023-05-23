Владимир Кухарев проверил состояние железной дороги

Новости Беларуси. Владимир Кухарев оценил состояние территорий Минска вдоль железной дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Владимир Кухарев оценил состояние территорий Минска вдоль железной дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мэр совместно с главами администраций районов столицы и руководителями коммунальных предприятий провел объезд. Мониторинг затронул все четыре направления движения составов: до Озерища, Помыслища, Ждановичей и Колядичей. Обращалось внимание на состояние промышленных зон, фасадов построек, гаражных кооперативов, частного сектора. В ходе объезда прозвучали и замечания. Ответственным организациям даны поручения их оперативно устранить.
Дмитрий Мартинкевич, заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
В ходе объезда прозвучали замечания по содержанию ограждений предприятий, по покосу территорий, по содержанию инженерной инфраструктуры. Данные замечания будут оперативно устранены всеми заинтересованными лицами.
Мониторинг состояния территорий вдоль железной дороги проводится регулярно и будет продолжен.