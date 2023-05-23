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Владимир Кухарев проверил состояние железной дороги

23 мая 2023 15:07
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Новости Беларуси. Владимир Кухарев оценил состояние территорий Минска вдоль железной дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Владимир Кухарев проверил состояние железной дороги-1

Мэр совместно с главами администраций районов столицы и руководителями коммунальных предприятий провел объезд. Мониторинг затронул все четыре направления движения составов: до Озерища, Помыслища, Ждановичей и Колядичей. Обращалось внимание на состояние промышленных зон, фасадов построек, гаражных кооперативов, частного сектора. В ходе объезда прозвучали и замечания. Ответственным организациям даны поручения их оперативно устранить.  

Владимир Кухарев проверил состояние железной дороги-4

Дмитрий Мартинкевич, заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:  
В ходе объезда прозвучали замечания по содержанию ограждений предприятий, по покосу территорий, по содержанию инженерной инфраструктуры. Данные замечания будут оперативно устранены всеми заинтересованными лицами.  

Владимир Кухарев проверил состояние железной дороги-7

Мониторинг состояния территорий вдоль железной дороги проводится регулярно и будет продолжен.  

# Белорусская железная дорога # общество # Владимир Кухарев # Дмитрий Мартинкевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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