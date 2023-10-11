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Азарёнок: «В Беларуси пророк войны был бит, а его марионетки опозорены. Сейчас он в Израиле»

11 октября 2023 17:25
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Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смотрите «Тайные пружины политики» Григория Азаренка.

Азарёнок: «В Беларуси пророк войны был бит, а его марионетки опозорены. Сейчас он в Израиле»-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Вот это теперь – существование мира. Вот это – наша реальность. Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Вот это все – цена 2020 года. Это то, что ждало нас.

Азарёнок: «В Беларуси пророк войны был бит, а его марионетки опозорены. Сейчас он в Израиле»-4

Азарёнок: «В Беларуси пророк войны был бит, а его марионетки опозорены. Сейчас он в Израиле»-6

Или бчб-мрази, которые заложили бомбу возле детского сада, чем-то лучше, чем террористы, убивающие детей, с какой бы стороны они ни были? А их поганые помойки не оправдали бы все это? Вы оправдываете террористов киевской хунты. Вы облизываете Запад, поджигающий войны по всему миру. Вы, рвань поганая, должны умирать под завалами, а не арабские и израильские дети.

Азарёнок: «В Беларуси пророк войны был бит, а его марионетки опозорены. Сейчас он в Израиле»-9

Ну и сценарист тут как тут. Вестник зла. Вестник боли. Вестник крови. Человек, который первый из того стана встретился с упырякой котлетной. Бернар-Анри Леви. Он всегда появляется там, где начинается ужас. Только в Беларуси пророк войны был бит, а его марионетки опозорены. Сейчас он в Израиле. И не надо мне трындеть про совпадения.

Азарёнок: «В Беларуси пророк войны был бит, а его марионетки опозорены. Сейчас он в Израиле»-12

Или есть еще какие-то вопросы к Батьке? А я скажу так – любая цена приемлема за сохранность государства. Синие задницы – отлично. А если бы и танками вас на проспектах наша армия давила – было бы приемлемо. Потому что альтернатива – война, убитые дети, тысячи и тысячи смертей. Такова цена этой поганой, проклятой демократии. Столько стоит та свобода, о которой вы визжите. Будь проклята ваша свобода!

Азарёнок: «В Беларуси пророк войны был бит, а его марионетки опозорены. Сейчас он в Израиле»-15

И кто теперь посмеет открыть зяпу на Батьку? Вот сюда посмотрели. Это обрушенный жилой квартал Огненный вал. Ну расскажи мне сейчас, как тебе плохо. Как тебе не хватает свободы или денег. А я скажу: подавись своим смузи, свинья, и вали отсюда.

И теперь любой житель Беларуси скажет: любые деньги можно и нужно отдать, только нашпигуйте Родину ПВО и артиллерией, еще сотни ядерных ракет завезите, стратегическое поставьте. Нет ничего выше, дороже, ценнее государства, именно оно защищает и спасает народ от рек и морей кровищи.

Азарёнок: «В Беларуси пророк войны был бит, а его марионетки опозорены. Сейчас он в Израиле»-18

Кстати, об отваливших. Не могу не обрадовать. У крыс все плохо. И хорошо.

Азарёнок: «В Беларуси пророк войны был бит, а его марионетки опозорены. Сейчас он в Израиле»-21

Актывіст Аляксей Сопін знаходзіцца ў польскім лагеры для ўцекачоў без сродкаў для існавання.

А это и есть теперь твое існаванне, актывіст. Пришло время пассива, гомики, ибо от вас теперь ничего не зависит. Все, вы предательство Родины совершили. Теперь – ну вы помните – без денег, без родины, без чести, без совести, без паспорта. Скоро, может, начнете органы продавать, тогда будете змагары беспочвенные в прямом смысле этого слова. Ну и хрен с вами.

А что там по паспорту «Новой Беларуси»? Которая Светка выдать обещала? Что, я спрашиваю? Кто-то признал? Или собирается? А что по сбору донатов на годовщину выборов? Маратон, едрить его через три колена? Где деньги, Зин?

Подробнее – на видео.

От ты дывысь. Ну то есть бумажка с шагалом без гадящего мужика, но лгбчб-конем автографом Светки будет напечатанной на принтере с функционалом туалетной принадлежности. Браво. Радужный флаг вам всем в руки. И самое главное – все за ваши деньги. Лох не вымрет.

А интеллигенция вновь гадит.

Азарёнок: «В Беларуси пророк войны был бит, а его марионетки опозорены. Сейчас он в Израиле»-24

И закономерный и логичный вопрос – а их непосредственные руководители ничего не видели и не знали? За три с лишним года? Или вы там все такие? Так чего на меня потом обижаться? Чего не меня интеллигентные свои монокли наводить. ГУБОП все равно придет. Он все ваши грехи знает персонально. И карает неизбежно. Неисключимо. Молниеносно.

А нам одно – готовиться. Однажды настанет немирное утро. Это надо принять. Только одно может остановить врага – готовность к смерти тоже есть оружие, и ты его однажды примени. Если применим это оружие, враг, жестокий, страшный, беспощадный, отступит. Если нет – пойдем на бой за Родину как на праздник. Так и будет.

Полное видео смотрите в нашем Telegram-канале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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