Азарёнок: «В Беларуси пророк войны был бит, а его марионетки опозорены. Сейчас он в Израиле»

Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смотрите «Тайные пружины политики» Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот это теперь – существование мира. Вот это – наша реальность. Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Вот это все – цена 2020 года. Это то, что ждало нас.

Или бчб-мрази, которые заложили бомбу возле детского сада, чем-то лучше, чем террористы, убивающие детей, с какой бы стороны они ни были? А их поганые помойки не оправдали бы все это? Вы оправдываете террористов киевской хунты. Вы облизываете Запад, поджигающий войны по всему миру. Вы, рвань поганая, должны умирать под завалами, а не арабские и израильские дети.

Ну и сценарист тут как тут. Вестник зла. Вестник боли. Вестник крови. Человек, который первый из того стана встретился с упырякой котлетной. Бернар-Анри Леви. Он всегда появляется там, где начинается ужас. Только в Беларуси пророк войны был бит, а его марионетки опозорены. Сейчас он в Израиле. И не надо мне трындеть про совпадения.

Или есть еще какие-то вопросы к Батьке? А я скажу так – любая цена приемлема за сохранность государства. Синие задницы – отлично. А если бы и танками вас на проспектах наша армия давила – было бы приемлемо. Потому что альтернатива – война, убитые дети, тысячи и тысячи смертей. Такова цена этой поганой, проклятой демократии. Столько стоит та свобода, о которой вы визжите. Будь проклята ваша свобода!

И кто теперь посмеет открыть зяпу на Батьку? Вот сюда посмотрели. Это обрушенный жилой квартал Огненный вал. Ну расскажи мне сейчас, как тебе плохо. Как тебе не хватает свободы или денег. А я скажу: подавись своим смузи, свинья, и вали отсюда. И теперь любой житель Беларуси скажет: любые деньги можно и нужно отдать, только нашпигуйте Родину ПВО и артиллерией, еще сотни ядерных ракет завезите, стратегическое поставьте. Нет ничего выше, дороже, ценнее государства, именно оно защищает и спасает народ от рек и морей кровищи.

Кстати, об отваливших. Не могу не обрадовать. У крыс все плохо. И хорошо.

Актывіст Аляксей Сопін знаходзіцца ў польскім лагеры для ўцекачоў без сродкаў для існавання. А это и есть теперь твое існаванне, актывіст. Пришло время пассива, гомики, ибо от вас теперь ничего не зависит. Все, вы предательство Родины совершили. Теперь – ну вы помните – без денег, без родины, без чести, без совести, без паспорта. Скоро, может, начнете органы продавать, тогда будете змагары беспочвенные в прямом смысле этого слова. Ну и хрен с вами. А что там по паспорту «Новой Беларуси»? Которая Светка выдать обещала? Что, я спрашиваю? Кто-то признал? Или собирается? А что по сбору донатов на годовщину выборов? Маратон, едрить его через три колена? Где деньги, Зин? Подробнее – на видео. От ты дывысь. Ну то есть бумажка с шагалом без гадящего мужика, но лгбчб-конем автографом Светки будет напечатанной на принтере с функционалом туалетной принадлежности. Браво. Радужный флаг вам всем в руки. И самое главное – все за ваши деньги. Лох не вымрет. А интеллигенция вновь гадит.