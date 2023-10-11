Министр лесного хозяйства: стоимость белорусской древесины уже достигает европейских цен
Новости Беларуси. Дополнительная выручка и расширение географии поставок. В Наровлянском спецлесхозе открыли новый сушильный комплекс. С его работой ознакомился министр лесного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Где еще появятся подобные производства и в чем их выгода?
Узнавала Анна Корольчук.
На третьем по счету Всебелорусском народном собрании в 2006 году глава государства обозначил основную задачу для внешней торговли: сокращение экспорта сырья и увеличение экспорта высокотехнологичной продукции. Это поручение касалось и лесной промышленности: вывозить круглые лесоматериалы недопустимо, за рубеж надо отправлять продукцию с высокой добавленной стоимостью. В том же 2006-м, посещая с рабочей поездкой Ивацевичский район, Президент подчеркнул, что лес – это природный ресурс, значимость которого с каждым годом возрастает, и его рациональное использование является важнейшим вопросом.
Пожалуй, 2006-й стал стартом для кардинальных перемен в лесной отрасли. Были вложены средства в модернизацию, закуплены современные технологии с полным циклом. В лесозаготовке разрешали работать частникам, но под жестким контролем. Однако важнее всего было не продавать лес за бесценок. Все это принесло свои плоды: в итоге глубина переработки древесины в концерне «Беллесбумпром» достигла 100 %. Это значит, что на предприятиях добились безотходного производства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На внешний рынок мы должны продавать продукцию лесного хозяйства с высокой добавленной стоимостью. Чтобы не получилось так, я ж запретил бревном продавать, что вы напополам распилите, а то и доску сделаете и продадите в Германию, Словакию или еще куда-нибудь. А они из этой доски сделают мебель и продадут в нашей стране. Мы сами должны делать, насколько это возможно. Во Францию мы начали поставлять готовые дома, деньги нам заплатили – уехали.
– Целый квартал построили.
– Построили. А надо дальше строить. Чтобы это не было разовой какой-то акцией.
Сегодня комплекс лесного хозяйства страны – это пять отраслей. К примеру, производством мебели занимаются более 1,2 тысячи организаций. Товар экспортируется более чем в 70 стран. Но судьба полуфабрикатов или необработанной древесины сложнее – в марте 2022 года Евросоюз принял пакет санкций против Беларуси. И вопрос экспорта стал ребром. Впрочем, негативный эффект сгладили довольно быстро – мы успели переориентироваться.
И сегодня частная задача производителей – повышать экономическую эффективность в условиях санкций. Наровлянский спецлесхоз реализует инвестиционный проект, в рамках которого открылся новый комплекс, где ежегодно будут сушить до 6,5 тысячи кубометров пилопродукции. Необходимость его строительства прежде всего связана с переходом на новые логистические цепочки.
Михаил Конопацкий, директор Наровлянского спецлесхоза:
Столкнулись с такой проблемой, что в Наровле нет железной дороги. И поэтому отгружалась продукция только автомобильным транспортом. Когда мы грузили в машину 27 метров кубических, стал вопрос: когда соседи работают в более конкурентных условиях, грузят по 40 кубов, мы испытывали проблему с логистикой, доставкой продукции.
Сушильный комплекс не только позволит удешевить поставки древесины, но и расширит их географию. К финансовой выгоде относится и более высокая стоимость обработанной продукции.
Анна Корольчук, корреспондент:
Средняя рыночная стоимость одного кубометра сушеной пилопродукции на 20 долларов выше, чем сырой. Новое производство принесет лесхозу до 400 тысяч рублей дополнительной выручки в год.
Инвестиции в этом направлении сейчас в приоритете. Перед лесхозами стоит задача максимально расширять ассортимент своей продукции. Среди тех, кто ждет отгрузки древесины из Беларуси, Китай и страны Средней Азии.
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
Рынки расширяются. И самое главное, что растет цена. Если мы начинали в июле прошлого года, когда вступили в санкции, цена была вообще мизерная, потому что не было проработано, только начинали работать над логистикой. Китай – уже были наработки, а другие страны, там Кавказ, Азия, еще не было. Сегодня у нас девять стран. И цена продукции на последних торгах уже поднялась до 170 долларов. Это уже серьезная, можно сказать, цена европейского премиального рынка.
Благодаря инвестпроекту в Наровле появились и новые рабочие места. На этом спецлесхоз не останавливается – в планах приобрести и другое оборудование для производства строганной продукции. Речь идет о блок-хаусах, хвойной и лиственной вагонке, рейке для пола. Комплекс в Наровле стал 52-м по счету в Беларуси. Сейчас в стадии реализации еще три подобных проекта – в Орше, Поставах и Пуховичах.