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Владимир Кухарев поручил ускорить темпы вакцинации населения от коронавируса в Минске

12 апреля 2021 17:35
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Новости Беларуси. Эпидемиологическую обстановку и подготовку столичных зон отдыха к летнему сезону обсудили в Мингорисполкоме. В Минске от коронавируса привили уже более 22 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Кухарев поручил ускорить темпы вакцинации населения от коронавируса в Минске-1

Вакцинацию прошли три четверти работников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых и треть медработников. Мэр Минска Владимир Кухарев поручил в ближайшие две недели активизировать темпы вакцинации. Первоочередная задача – обеспечить прививку максимального количества работников образования, здравоохранения и социальной сферы.

Владимир Кухарев поручил ускорить темпы вакцинации населения от коронавируса в Минске-4

Санэпидемслужба города продолжит мониторинг соблюдения противоэпидемических требований в общественных местах. Ускорить нужно и темпы благоустройства, а республиканский субботник 17 апреля провести на самом высшем уровне.

# Коронавирус # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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