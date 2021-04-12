Владимир Кухарев поручил ускорить темпы вакцинации населения от коронавируса в Минске

Новости Беларуси. Эпидемиологическую обстановку и подготовку столичных зон отдыха к летнему сезону обсудили в Мингорисполкоме. В Минске от коронавируса привили уже более 22 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вакцинацию прошли три четверти работников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых и треть медработников. Мэр Минска Владимир Кухарев поручил в ближайшие две недели активизировать темпы вакцинации. Первоочередная задача – обеспечить прививку максимального количества работников образования, здравоохранения и социальной сферы.